C919運營兩周年遭美圍堵　傳美國商務部喊停出口飛機技術許可

美媒《紐約時報》近日引述知情人士報道指出，美國商務部已暫停部分美國企業，向中國國營航太企業「中國商飛」出售產品與技術的許可，這對載客營運屆滿兩年的中國國產大飛機C919的生產與銷售恐將造成衝擊。



報道指出，美國此舉被外界視為針對中國近期限制關鍵礦產出口的回應。根據報道，這些被暫停的出口許可涵蓋C919研發過程中所需的重要技術與產品，包括噴射發動機、半導體與特定化學品。

圖為2024年2月20日，新加坡，中國商飛C919飛機在新加坡航展上亮相。（Reuters）

C919是中國商飛研製，定位與波音737、空中巴士A320同級的中程幹線噴射客機。該型飛機自2023年起正式搭載付費乘客，多數零組件仍來自歐美供應商，包括引擎與飛行控制等關鍵系統。分析人士指出，儘管中國有意擴大自製能力，但在可預見的未來，仍將依賴波音、空巴與通用航太（GE Aerospace）等美歐企業提供核心零件。

據《新華社》報道，截至5月28日，C919商業運營已滿兩周年，累計交付中國國航、東航與南航共18架，開通24條航線，服務16座城市，總載客人次已突破200萬。

中國商飛表示，C919是中國首款按照國際通行適航標準自行研製、具備自主知識產權的幹線客機。該機於2022年12月9日首度交付東方航空，並於2023年5月28日完成首次商業飛行。

《紐約時報》指出，早在特朗普政府時期，美國便已對中國出口部分關鍵技術進行限制，而此次商務部行動，延續了對中國高科技產業的警戒與防範立場。報道認為，這將進一步考驗中國在高階航空產業自主發展的能力。