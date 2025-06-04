全球越來越中國化　英國學者：西方再難受，也要理智

今年3月，英國市長代表團訪問重慶。在他們眼中，重慶景色壯麗，依山而建，河流和高架公路縱橫交錯，輕軌甚至穿過一些建築物，令人嘖嘖稱奇。



6月4日，有英媒刊文稱，這是英國現代史上規模最大的訪華民間代表團，儘管在英國國內並未進行廣泛報道，但此次訪問給這些前往英國的政客留下了深刻的印象。他們驚訝於重慶的城市規劃，並與中國官方和企業代表交流，簽署貿易協定。

文章提到，回國後，一些英國代表還購買了一款中國品牌榮耀的手機，「而這與幾年前英國禁止華為技術進入其5G網絡的情形形成了鮮明對比」。此次訪問不僅關乎貿易，也關乎外交。代表團成員、東米德蘭茲大區副市長納丁．皮特菲爾直言，中英「確實渴望重建」雙邊關係。

華為問題也是過去中英關係緊張的原因，美國一直施壓英國不要使用華為的5G技術。（VCG）

文章稱，對一些人來說，這讓人回想起中英關係的「黃金時代」。但在英國前保守黨首相詹森、辛偉誠和卓慧思執政期間，中英政治關係惡化。上一位訪問中國的英國首相是特蕾莎．梅，時間是2018年。

但英媒記者認為，英國市長代表團及施紀賢政府多名高官訪華，預示著兩國關係將迎來轉捩點。這屆工黨政府尋求與中國在氣候變化和商業領域開展合作，採取更加「成熟、長期和戰略性的」對華政策。

但文章同時提到，對於中英關係轉暖，英國國內存在不少雜音。一些政客仍在炒作所謂安全問題，還有部分人質疑施紀賢政府缺少發展對華關係的長期規劃。此外，在中美地緣政治關係不斷緊張的背景下，美英關係的特殊性也成為中英關係發展的阻礙因素。

英國皇家國際事務研究所中國問題專家威廉．馬修斯表示，無論如何，「世界將變得更加中國化」，西方國家需要「理智」一點，在一開始就要參與其中。

世界將變得更加中國化

今年1月11日，中英經濟財金對話中方牽頭人、國務院副總理何立峰與對話英方牽頭人、英國財政大臣里夫斯在北京共同主持第11次中英經濟財金對話。上一次對話在2019年舉辦。

里夫斯表示，英方願與中方加強經濟財金領域務實合作，發展連貫、持久、相互尊重的英中關係。他還稱，對華接觸可以為英國經濟帶來10億英鎊的增長，未來五年將為英國帶來價值6億英鎊的協議。

不久之後，英國能源大臣文立彬德重啟了與中國的正式氣候談判。文立彬表示，中國是世界上最大的碳排放國，不與中國對話將是對英國子孫後代的「失職」。

文章稱，工黨政府表示，他們在對華關係中採取了「成熟」以及「具有長期和戰略性」的做法。這似乎與過去十年的中英關係相比發生了顯著轉變，期間，歷屆英國政府均反覆炒作所謂人權或安全問題。

文章還提到，中國幾乎壟斷了稀土礦物的開採和提煉，而稀土礦物對許多高科技和綠色產品的製造至關重要。這使得中國成為全球供應鏈中至關重要的一環。

2025年2月13日，英國外交大臣林偉德（David Lammy）在倫敦與中國外交部長王毅會面前握手。（Reuters）

「中國的全球影響力很可能繼續大幅增長，尤其是隨著美國開始轉向國內，」馬修斯表示，「世界將變得更加中國化，雖然這對任何西方政府來說都是困難的，但從一開始就需要理智地參與其中。」他指出，鑒於中國是世界第二大經濟體，不與中國接觸就等於無視21世紀地緣政治的現實。

英國非營利性教育機構「英國中國全國委員會」主任安德魯．凱尼表示：「自疫情暴發以來，中國國內發生了翻天覆地的變化。對於沒有親眼目睹這一切的民選官員來說，重返中國是理所當然的事。」

許多英國專家同樣認為，對華接觸是更清楚地瞭解中國帶來的機遇和挑戰的必要條件。

一些專家表示，這些機遇主要體現在經濟、氣候和教育方面。正如倫敦國王學院中國研究教授克里．布朗所說，「中國正在提供值得我們學習的信息、分析和做事方式」，同時指出，這些機遇體現在知識、技術、人工智能和生命科學等領域。

在英國，美國的影響力相當大

文章提到，在英國國內，仍有不少政客和學者對中英關係持負面態度。

眾所周知，中國在全球太陽能產業佔據主導地位。今年4月，英國政府卻做出一個離譜決定：一邊致力於吸引全球綠色投資者，一邊要以所謂「強迫勞動」為由限制中國太陽能產品。

中國在全球太陽能產業已佔據主導地位。（路透社）

英國商務大臣韋諾韜此前也承認，在考慮英國鋼鐵行業投資時，他會「以不同的眼光看待中國企業」。凱尼就此警告說：「如果不制定系統計畫，你只能在很長一段時間內逐個解決具體問題。」

此外，還有英國智庫和前官員炒作所謂「網絡空間安全」和「間諜」問題，毫無根據地污蔑中國。

對此，布朗接受採訪時直言，一些媒體持續渲染中國「間諜活動」，相關報道只是莫須有的「童話」故事。中國駐英國使館發言人此前談及中英經貿問題時強調，英國個別政客的反華言論極其荒唐可笑，反映了他們的傲慢、無知和扭曲心態。

文章稱，更重要的是，美國將毫無疑問地影響到施紀賢政府的對華政策。上個月，白宮貿易顧問彼得．納瓦羅抹黑中英關係，威脅英國不要深化與中國的經濟聯繫。

5月9日，美國特朗普政府高調宣布與英國簽訂了所謂「首份關稅貿易協定」，將這份八字還沒一撇的半吊子框架性文件包裝成「勝利果實」，遭批實際影響有限，更接近於「政治宣示」。

英媒此前報道稱，英美這份協議的背後，還暗藏針對中國供應鏈的算計。據消息人士所說，協定中，美方對於英國鋼鐵和製藥等戰略領域設置了嚴格的所謂「安全」條款，要求相關行業必須「儘快滿足美國在供應鏈安全和生產設施所有權方面的要求」，以獲得美國關稅的豁免或減免優惠政策。

報道稱，從表面上看，該條款適用於所有第三國，但英國官員承認，特朗普已暗示中國是其針對目標。

倫敦政治經濟學院智庫「中國前瞻」學者余傑（Yu Jie，音譯）表示：「在對華外交政策方面，與歐洲大陸相比，美國對英國的影響力將相當大。」

英國各界敦促制定系統對華政策

英國工黨政府曾這麼闡述對華政策：「我們將在力所能及的範圍內合作，在需要的範圍內競爭，在必須的範圍內挑戰。」但迄今仍缺少具體細節。

當被問及英國政府的長期戰略時，有著22年對華工作經驗的英國前駐華外交官、現英國皇家聯合軍種國防研究所研究員查理斯．帕頓回答說：「唐寧街10號沒有戰略。」

英媒記者稱，他採訪的大多數中國和英國的分析人士都清楚，兩國需要重新回到同一個房間裡，儘管他們在界限的劃分上存在分歧：英國政府應該在哪些領域合作，哪些領域應該保持透明。但專家們擔憂，英國政府仍未劃定界限，如果沒有劇本，企業和官員很難知道如何參與。

英國智庫托尼．布雷爾研究所中國問題分析師魯比．奧斯曼表示，英國迫切需要更全面地建設對華能力，重點是實現英國與中國的接觸點多元化。她認為：「如果我們不只是聽取北京和華盛頓的意見，就需要對政府的人才隊伍進行投資，同時也需要對與中國合作的智庫和企業進行投資。」

中英關係：圖為2013年12月2日，中國北京天安門廣場的中國國旗和英國國旗。（Getty）

今年4月，駐英國使館發言人回答記者提問時指出，中資企業在英合法經營、穩步發展，為當地經濟作出積極貢獻。據不完全統計，在英中資企業對英經濟貢獻超過1150億英鎊，創造工作職位近6萬個。

發言人稱，在當前美國對包括英國在內的各國揮舞關稅大棒，大搞單邊主義保護主義貿易霸凌的形勢下，英國那些政客不去抨擊美國，而是一味誣衊抹黑中國政府和中國企業，他們到底意欲何為？

發言人表示，任何把商業問題政治化、進行惡意炒作的言行都會損害中國企業對英國投資的信心，損害中英經貿合作。我們敦促英國政府遵循公平公正非歧視性原則，切實保障在英中資企業合法正當權益。同時，希望英國政府繼續與敬業協商談判，積極尋找各方均能接受的解決辦法。我們將繼續關注事態發展。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

