台北捷運爆隨機斬人！40歲婦人持水果刀砍陌生女　醫生教這樣自衛

台北捷運石牌站昨（15）日下午5時許發生隨機砍人案！



一名42歲的陳姓女子本在月台候車，竟突遭40歲林姓女子手持水果刀砍傷，所幸經送醫治療後並無生命危險。對此，台灣衛福部桃園療養院副院長李俊宏也建議，等捷運時可採「1站姿」，以免碰上類似事件。

台北捷運石牌站15日下午5時許發生隨機砍人案。（YouTube@TVBS NEWS）

台北捷運石牌站15日下午5時許發生隨機砍人案。（YouTube@TVBS NEWS）

台北捷運石牌站15日下午5時許發生隨機砍人案。（YouTube@TVBS NEWS）

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回顧這起隨機砍人案，陳女昨日下午5時許本坐在石牌站月台椅子上候車，沒想到卻遭到林女手持水果刀攻擊，導致左肩受傷濺血。現場民眾與捷運站保全見狀後上前合力制伏林女，並火速通報救護車到場，所幸陳女經送醫治療後並無生命危險。

據了解，陳女與林女雙方並不相識，但後者的精神狀態不太穩定，故在警方製作完筆錄之後，已暫時送至北投國軍醫院觀察，詳細的犯案動機與經過，有待她情緒穩定移送士林地檢署複訊後方可釐清。

根據《聯合新聞網》報道，李俊宏醫生分析，隨機傷人犯案動機很多，但如果加害人屬精神異常，往往會有「眼神怪異」、「言語謾罵」、「說話大聲」、「情意激躁」、「行為脫離現實」5種舉動，見狀時務必提高警覺、避免發生衝突，同時儘速通知站務員處理。

李俊宏醫生表示，如果真不幸發生碰上類似事件，可將背包改背到前方保護心肺，或利用雨傘來自我防衛。另外，他也建議，不論是在搭捷運或等捷運，都應避免過度沉浸於手機及音樂，並以「斜站」排隊，這樣才能清楚看見左右及後方，避免遭到攻擊。

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