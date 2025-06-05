索分手費被拒　湖北男殺前女友哥嫂案二審　家屬冀立即執行死刑

2012年，湖北男子賀某全向前女友哥嫂索要「分手費」遭拒後將二人殺害後潛逃。直至2023年10月，賀某全被警方拘捕，法院一審判處死刑，他選擇上訴。

周四（6月5日），案件在湖北省襄陽市谷城縣人民法院二審開庭，被害人家屬表示，只想維持原判，死刑立即執行。



法院一審判處死刑，他選擇上訴。（大河報）

2012年6月，被告賀某全經人介紹與董某慧談戀愛，後董某慧提出分手，為躲避賀某全選擇外出打工。賀某全因此心生不滿，找到董某慧的哥嫂董某、李某，索要「分手費」，並對二人進行言語威脅，惟仍遭拒絕。

同年12月11日晚11時許，懷恨在心的賀某全進入董某、李某家中，持刀對董某捅刺數刀，致董某當場死亡。李某從家中跑出，賀某全持刀追趕捅刺李某，後逃離現場。李某經搶救無效於2013年1月5日死亡。潛逃11年後，賀某全被河南警方拘捕。

襄陽市中院一審認為，賀某全故意非法剝奪他人生命，致二人死亡，其行為構成故意殺人罪。賀某全到案後，如實供述主要罪行，依法構成坦白。賀某全犯罪性質特別嚴重，作案手段特別殘忍，造成後果特別嚴重，主觀惡性及人身危險性極大，依法應當判處死刑，其雖然有坦白情節，但不足以從輕處罰。

遂判決賀某全犯故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權利終身，並賠償附帶民事訴訟原告人損失13.77215萬元人民幣。惟賀某全不服判決，選擇上訴。

案件在湖北省襄陽市谷城縣人民法院二審開庭。（網上圖片）

被害人董某和李某。（大河報）

案件2025年6月5日二審開庭。被害人親屬還透露，賀某全與董某慧談戀愛期間，賀某全遊手好閒且經常參與賭博。分手後賀某全惡語相向，更威脅說，「你要敢走或者敢分手，就會對你娘家人報復」，「大家都認為那是隨口說的，沒想到他真的來報復了。」

而案發當晚，董某和李某不滿10歲的女兒亦在家中，目睹了自己父母遇害的全過程。這些年來，她始終不願提及父母的事，而董某慧也深陷自責中，要靠藥物才能入睡。

被害人親屬表示，賀某全家屬曾多次聯繫，想請他們出具一份諒解書，「我們不接受任何（形式的）調解、不接受任何見面，我們希望維持原判，死刑立即執行。」親屬認為，一審的證據非常充實，二審並未提交新證據，暫時未知對方有無提供新證據。