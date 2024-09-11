三隻羊沫沫疑當小三　傳小楊哥與老婆設局讓她入獄因不想付分手費

撰文：ETtoday
出版：更新：

擁有超過1億粉絲人數的中國網紅「瘋狂小楊哥」，近日被指劈腿旗下正妹主播「三隻羊沫沫」（本名徐子昕），甚至有傳言指因不願意給分手費，設局讓沫沫被以涉嫌「敲詐勒索」逮捕。

對此，沫沫的家屬證實，案子已經到法院，但對於「敲詐勒索小楊哥」的案情並不清楚。

三隻羊人氣主播沫沫（左）去年12月突失蹤，其後傳是被捕入獄，但相關細節近日才曝光。（微博圖片）
沫沫憑「喊老公」影片爆紅（微博圖片）
沫沫憑「喊老公」影片爆紅（微博圖片）

去年12月突消失　點圖放大看更多沫沫照片：

+14

綜合內媒報導，小楊哥被爆出劈腿旗下的沫沫，小楊哥的老婆因發現沫沫懷孕，要求沫沫辭職，沫沫則要求300萬人民幣的分手費。

伙曾志偉香港插旗　小楊哥爆偷食「絕美主播」形象盡毀失13萬粉絲「最紅小三」張大奕突宣布懷孕4個月　曾搭上天貓總裁被正宮炮轟國企領導小三「變靚前」舊照曝光　曾肥到80公斤真實顏值驚呆全網

然而隔天沫沫到公司準備拿錢時，小楊哥夫妻並未現身，由公司法務出面告知她涉嫌敲詐勒索，沫沫遂被警方帶走。

小楊哥夫妻（抖音影片截圖）

據悉，小楊哥在談判時私下錄音，用錄音檔反控沫沫詐財。

據內媒《正在新聞》報導，內地網紅主播辛巴4日曾爆料，三隻羊聯合創始人盧文慶與小楊哥曾聯手將一名女孩「送進去」，而該女疑似就是沫沫。

【相關圖輯】曾志偉榮升網紅「瘋狂小楊哥」分公司老闆　為造勢甘願對鏡頭「撩鼻屎」

「三隻羊」集團內地收入水漲船高，但竟然睇中香港這個地方，設立分公司，而小楊哥早前更在抖音拍片宣布：「曾志偉是我們香港分公司的老板。」（資料圖片）
小楊哥早前拍片表示曾志偉是我們香港分公司的老板，更在片中大曬香港辦公室環境（抖音影片截圖）
曾志偉在抖音為三隻羊造勢。（抖音影片截圖）
曾志偉在抖音為三隻羊造勢，就連對著鏡頭「撩鼻屎」都肯做。（抖音影片截圖）

香港開幕禮星光熠熠　曾志偉出埋新抱王敏奕一起與小楊哥賣月餅（點圖放大瀏覽）：

+26

知情人士透露，沫沫於去年12月在上海被警方帶走，現在關押在某地看守所。

對此，沫沫的家屬則表示，案子已經到法院，但對於「敲詐勒索小楊哥」的案情並不清楚。

除了與沫沫的桃色風波，小楊哥還被辛巴指控欺詐消費者，賣的高價肉品其實是組合肉，引發爭議。小楊哥事後雖在直播中回應風波，感謝理性的粉絲沒有加入戰場，但並未說明詳細的售後服務，仍遭部分網友批評避重就輕。

【延伸閱讀】28歲網紅每月出糧5000萬給員工　剪輯師月入近百萬　去年繳2億稅

【延伸閱讀】28歲網紅每月出糧5000萬給員工　剪輯師月入近百萬　去年繳2億稅

有剪輯師兩個月收200萬　NBA球星和他合作一晚勁賺這麼多（點圖了解更多）：

+28
廣東偶像女團GNZ48驚爆「隊內三角戀」　疑出軌成員稱被長期虐打「小三勸退師」行業揭秘：一單可賺過百萬？有男客求勸退自己情婦車Cam｜寶馬女衝紅燈「撞飛數名小學生」　疑因老公出軌故意發洩汪小菲保母「小楊阿姨」首現身　傳照顧大S女兒年薪這個數「濫交女大生」瘋狂出軌還以此為榮　綠帽男製PowerPoint絕地報復夫妻南非工作生1女　長大「膚色竟變黑」　老婆終認出軌還染愛滋Tesla男「車震」遭特斯拉一功能出賣　大婆到場捉姦撕光小三上衣貴州23歲富家女閃嫁51歲商人　美國代孕生8孩　車禍揭自己是小三

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

網紅
婚外情
曾志偉
網紅經濟
勒索
美女
主播
熱話
ETtoday