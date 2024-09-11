三隻羊沫沫疑當小三 傳小楊哥與老婆設局讓她入獄因不想付分手費
撰文：ETtoday
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擁有超過1億粉絲人數的中國網紅「瘋狂小楊哥」，近日被指劈腿旗下正妹主播「三隻羊沫沫」（本名徐子昕），甚至有傳言指因不願意給分手費，設局讓沫沫被以涉嫌「敲詐勒索」逮捕。
對此，沫沫的家屬證實，案子已經到法院，但對於「敲詐勒索小楊哥」的案情並不清楚。
去年12月突消失 點圖放大看更多沫沫照片：
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綜合內媒報導，小楊哥被爆出劈腿旗下的沫沫，小楊哥的老婆因發現沫沫懷孕，要求沫沫辭職，沫沫則要求300萬人民幣的分手費。
然而隔天沫沫到公司準備拿錢時，小楊哥夫妻並未現身，由公司法務出面告知她涉嫌敲詐勒索，沫沫遂被警方帶走。
據悉，小楊哥在談判時私下錄音，用錄音檔反控沫沫詐財。
據內媒《正在新聞》報導，內地網紅主播辛巴4日曾爆料，三隻羊聯合創始人盧文慶與小楊哥曾聯手將一名女孩「送進去」，而該女疑似就是沫沫。
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知情人士透露，沫沫於去年12月在上海被警方帶走，現在關押在某地看守所。
對此，沫沫的家屬則表示，案子已經到法院，但對於「敲詐勒索小楊哥」的案情並不清楚。
除了與沫沫的桃色風波，小楊哥還被辛巴指控欺詐消費者，賣的高價肉品其實是組合肉，引發爭議。小楊哥事後雖在直播中回應風波，感謝理性的粉絲沒有加入戰場，但並未說明詳細的售後服務，仍遭部分網友批評避重就輕。
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