三隻羊沫沫疑當小三　傳小楊哥與老婆設局讓她入獄因不想付分手費

擁有超過1億粉絲人數的中國網紅「瘋狂小楊哥」，近日被指劈腿旗下正妹主播「三隻羊沫沫」（本名徐子昕），甚至有傳言指因不願意給分手費，設局讓沫沫被以涉嫌「敲詐勒索」逮捕。



對此，沫沫的家屬證實，案子已經到法院，但對於「敲詐勒索小楊哥」的案情並不清楚。

三隻羊人氣主播沫沫（左）去年12月突失蹤，其後傳是被捕入獄，但相關細節近日才曝光。（微博圖片）

沫沫憑「喊老公」影片爆紅（微博圖片）

沫沫憑「喊老公」影片爆紅（微博圖片）

去年12月突消失 點圖放大看更多沫沫照片：

+ 14

綜合內媒報導，小楊哥被爆出劈腿旗下的沫沫，小楊哥的老婆因發現沫沫懷孕，要求沫沫辭職，沫沫則要求300萬人民幣的分手費。

然而隔天沫沫到公司準備拿錢時，小楊哥夫妻並未現身，由公司法務出面告知她涉嫌敲詐勒索，沫沫遂被警方帶走。

小楊哥夫妻（抖音影片截圖）

據悉，小楊哥在談判時私下錄音，用錄音檔反控沫沫詐財。

據內媒《正在新聞》報導，內地網紅主播辛巴4日曾爆料，三隻羊聯合創始人盧文慶與小楊哥曾聯手將一名女孩「送進去」，而該女疑似就是沫沫。

【相關圖輯】曾志偉榮升網紅「瘋狂小楊哥」分公司老闆 為造勢甘願對鏡頭「撩鼻屎」

「三隻羊」集團內地收入水漲船高，但竟然睇中香港這個地方，設立分公司，而小楊哥早前更在抖音拍片宣布：「曾志偉是我們香港分公司的老板。」（資料圖片）

小楊哥早前拍片表示曾志偉是我們香港分公司的老板，更在片中大曬香港辦公室環境（抖音影片截圖）

曾志偉在抖音為三隻羊造勢。（抖音影片截圖）

曾志偉在抖音為三隻羊造勢，就連對著鏡頭「撩鼻屎」都肯做。（抖音影片截圖）

香港開幕禮星光熠熠 曾志偉出埋新抱王敏奕一起與小楊哥賣月餅（點圖放大瀏覽）：

+ 26

知情人士透露，沫沫於去年12月在上海被警方帶走，現在關押在某地看守所。

對此，沫沫的家屬則表示，案子已經到法院，但對於「敲詐勒索小楊哥」的案情並不清楚。

除了與沫沫的桃色風波，小楊哥還被辛巴指控欺詐消費者，賣的高價肉品其實是組合肉，引發爭議。小楊哥事後雖在直播中回應風波，感謝理性的粉絲沒有加入戰場，但並未說明詳細的售後服務，仍遭部分網友批評避重就輕。

【延伸閱讀】28歲網紅每月出糧5000萬給員工 剪輯師月入近百萬 去年繳2億稅

【延伸閱讀】28歲網紅每月出糧5000萬給員工 剪輯師月入近百萬 去年繳2億稅

有剪輯師兩個月收200萬 NBA球星和他合作一晚勁賺這麼多（點圖了解更多）：

+ 28

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】