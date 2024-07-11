蘇州女扔50萬「分手費」　清潔工垃圾桶撿獲報警　原來真相是...

江蘇蘇州清潔工楊阿姨，近日在小區的垃圾桶中撿獲大量「百元紙幣」。警方接報調查，發現該筆「現金」是一名已搬離的女住戶收到的分手費，但她發現所謂的「分手費」實際是練功券，一怒之下便將其全數扔棄。



事發當天，蘇州市公安局吳中分局郭巷派出所接到楊阿姨的報警。楊阿姨介紹，她在打掃時發現用膠袋包裹的3捆「現金」，大概有30萬元。

楊阿姨在打掃時發現用膠袋包裹的3捆「現金」。（現代快報）

警方翻查閉路電視紀錄，因圖像模糊，無法確認失主，但有小區業主猜測，是剛搬家的一名女子遺失。根據線索，警方立即排查並聯繫對方，但她否認有物品遺失，且已離開蘇州。

在調查陷入僵局之際，該小區一名物業人員向警方表示，該名女子與前男友分手時，對方聲稱會給50萬元「補償費」，但3捆「現金」中只有一張真鈔，其餘都是銀行工作人員練功專用的練功券，她發現真相後，一怒之下將「紙幣」全數扔棄。警員當場拆分3捆現金，證實全數為練功券，並將練功券帶回派出所。

50萬分手費竟是練功券。（現代快報）

據介紹，練功券是銀行、財務、會計等專業人員練習點鈔功底所用，紙質、紙幅與真鈔有區別，且印有「練功券」「練功專用」「禁止流通」等字眼，其設計的圖案也與真鈔不同。

警方提醒，練功券作為銀行、會計專業學生練習點鈔專用，市民在處置時，可以聯繫銀行或者警方，切勿隨意丟棄。