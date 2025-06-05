廣東成立AI與機器人產業聯盟　技術攻關進入加速階段

廣東加快先進製造業的步伐，該省人工智能與機器人產業聯盟將在6月6日成立，並有多項產業資金支持。



據《南方日報》報道，廣東省人工智能與機器人產業聯盟將在6月6日成立，意味著產業鏈整合和技術攻關進入加速階段。

報道指，摩根士丹利發布的全球人形機器人領域上市公司百強名單中，絕大部分由中美兩國公司佔據。其中，廣東有11家企業入選，比亞迪、廣汽集團、小鵬汽車等汽車企業，騰訊等網路巨頭，兆威機電、匯川技術、速騰聚創、雷賽智能等關鍵組件供應商，以及優必選、美的等整機廠商，佔上榜中國企業的約三分之一。

報道還引述業界人士稱，當前的訂單以國內市場為主，部分訂單來自高校，還有一部分來自業界探索商業化場景落地。廣汽集團機器人研發團隊負責人張愛民認為，當前中美兩國在技術水平上已基本處於同一水平線，其中美國在AI算法、算力、仿真環境等方面佔據領先地位，但中國在工程化整機製造、系統集成和落地應用方面優勢明顯。

報道又指，今年以來，廣東已經密集公布一系列支持人工智能與機器人產業創新發展的政策措施，對符合條件的國家級、省級製造業創新中心，省財政按規定分別給予最高人民幣5000萬元、1000萬元的資金支持。對相關領域獲評國家級單項冠軍企業，鼓勵地市給予獎勵，省財政進一步按照地市獎勵資金一比一予以激勵。