學生用AI做功課惹議？武漢大學校長：人工智能不存在「過度使用」

人工智能（AI）愈來愈進入到公眾的生活中，但在國外大學課堂上，近期出現教授因學生使用人工智能工具寫作業而引發的衝突，引起了廣泛關注。周四（15日），在2025世界數字教育大會上，武漢大學校長張平文強調，人工智能應被視為一種工具，而非威脅。他指出，當前的問題不在於人工智能的「過度使用」，而是教育者如何適應這一新技術。



張平文表示，像DeepSeek和ChatGPT這類人工智能大模型本質上都是為人類學習和工作提供便利的工具。然而，一些教師對這些技術的抵觸情緒，往往源自於自身對新技術的陌生。

張平文強調，教師在教學中必須考慮到新工具的存在，不能因為不熟悉而阻止學生使用。他以家長對孩子使用手機的擔憂為例，指出簡單的禁止往往無法解決問題，反而應該教育孩子如何正確使用這些工具。

武漢大學校長張平文。（武大官網）

他認為，人工智能的出現對教育領域影響深遠，教師需要重新考慮如何布置作業和進行考試，因為傳統的教學評估方式在人工智能時代可能不再適用。張平文強調，避免人工智能的濫用，關鍵在於培養學生解決問題的能力、信息辨識能力和自我控制能力。

在大會的主題演講中，張平文介紹了武漢大學在人工智能教育方面的多項探索，包括新增15個「數字+」新興交叉專業和30個實驗班，以及本科階段開設的《人工智能導引》通識課和16門數據科學核心課程，旨在將數據科學有效融入各學科的培養方案。

他最後表示，武漢大學將繼續培養理工科人才，同時也不會縮減文科，致力於面向未來的教育探索，與全球同行攜手共進，實現數字時代教育的使命。