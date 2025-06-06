中美通話與特馬罵戰：最該佩服特朗普？

6月5日晚中美領導人通話，筆者把那個通稿來來回回看了許多遍，字裏行間都看透了，也沒有看到有什麼特別不一樣的地方。

結合雙方最近以來的互動，為什麼打這個電話？我認為最主要且直接的原因，是雙方對協議的認識出現了落差，導致有點執行不下去了。

具體就是，美方認為中方應該按照共識保證稀土供應。與此同時做為美方的一貫策略，在此期間又強化了對中方的封殺，禁止對中方出口人工智能晶片、飛機發動機和晶片設計軟件等，還全面封殺了華為昇騰晶片。

美方這樣，中方肯定不幹呀。哪有你一邊封殺我，一邊還讓我保證供應，不講理嘛。於是中方就通過許可證管理和打擊走私等措施，進一步強化了出口管制。

這一來一回，雙方就從關稅戰演化為供應鏈之戰。你卡住我的脖子，我卡住你的脖子，互相僵持，都有點喘不上氣了。連歐洲日本印度的汽車生產廠家，都因為供應鏈被卡被迫停產。

2025年5月11日，瑞士日內瓦，中國國務院副總理何立峰（左二）、中國財政部副部長廖岷（中）和中國商務部國際貿易代表兼副部長李成鋼（右一）與美國財長斯貝森特（Scott Bessent）及美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在中美雙邊會談期間交談。（Reuters）

這時候就需要雙方老闆在戰略層面互相妥協一下，再給各自的下屬授授權，把這個卡點邁過去，好進行其它合作談判。這個道理，管理過大公司供應鏈、銷售和財務融資業務的人都懂。國家其實也一樣

我認為昨晚通話唯一的亮點，是在中方新聞通稿最後一段第一句話，歡迎特朗普（Donald Trump）再次訪華，特朗普也表示感謝。這就意味着，傳了很久的特朗普訪問這個事，終於提上日程了。只是具體時間還不一定，會不會像傳言的那樣在六月搞成一場生日會還不好說。

但有一點可以肯定，這是個利好。為了會面，雙方一定都會有所表示，以營造氛圍。所以在輿論和市場面，我估計未來一段時間，可能會有所改善。

以上是我對中美通話的看法。昨晚國際媒體更關注的，其實並不是這個事，而是特朗普和馬斯克（Elon Musk)——這裏一定要加個「前」——前政府效率部（DOGE）「「馬部長」」的網絡罵戰。

事實上，自特朗普4月2日發起「勝利日」關稅大戰，馬斯克和納瓦羅互罵開始，特朗普和「馬部長」的裂痕就出現了。過去一段時間，雙方的裂痕迅速擴大、深入，直至前幾天馬斯克頂着個黑眼圈辭職離開白宮，變成前「馬部長」。但直到那個時候，雙方還是保持着基本的互相尊重。

2025年2月11日，馬斯克在美國白宮橢圓形辦公室聆聽總統特朗普的演講。（Reuters）

結果昨天，兩人在大而美法案、電動車、關稅等一系列政策問題的分歧徹底激化並爆發了。一夜之間，兩人前前後後，互相發起了三輪衝鋒，互相口吐惡言，罵得一塌糊塗。

「馬前部長」一怒之下，表示要另立MAGA第二中央，並在X媒體平台發起網友投票，還威脅要彈劾特朗普，這可把特朗普氣壞了。特朗普的爪牙立刻要求調查馬斯克的移民身份、吸毒、非法竊取國家秘密等問題。

到此為止，特馬算是正式分道揚鑣，互相脱粉互踩，友誼到了盡頭。中國人講「以利相交，利盡則散。以勢相交，勢敗則傾。以權相交，權失則棄。」 特馬塑料友誼又被中國祖宗不幸言中了。

中美我覺得遲早也會走到那一步，只不過現在還沒到時候，互相還有求於對方，所以還不能完全撕破臉，該通話還得通話。

我最佩服的就是特朗普。一邊在國內收拾民主黨拜登餘孽，一邊和「馬前部長」罵戰，一邊彈壓俄羅斯烏克蘭，一邊還能氣定神閒打越洋電話。八爪章魚一樣，典型的敢於鬥爭，善於鬥爭，厲害！