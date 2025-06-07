北大「韋神」入駐抖音！數學天才只說三句話粉絲破1200萬

中國正值高考前夕，現正在北京大學任教的韋東奕老師、被網友尊稱為數學天才的「韋神」發佈在抖音開設帳號發布影片和網友打招呼。該帳號目前僅有1條4秒短片，是韋東奕的自我介紹，只有短短3句話，「大家好，我叫韋東奕，這是我的帳號」，但截至6月7日上午10點，韋東奕的抖音粉絲數已突破1270萬。



該帳號目前僅有1條4秒短片，是韋東奕的自我介紹，但粉絲數已經超越1270萬。（抖音）

被網友尊稱為數學天才的「韋神」發佈在抖音開設帳號發布影片和網友打招呼。（抖音）

據韋東奕的家人介紹，他抖音帳號是由家人協助註冊，設立的初衷，是為了防止惡意剪輯與造謠行為的蔓延，未來，該帳號計劃發佈與數學相關的內容，以促進韋東奕與外界的交流。

據了解，之前內地網絡上充斥著大量未經授權的韋東奕影片，這些影片常常被斷章取義，甚至被惡意包裝、營銷，嚴重侵犯了韋東奕的肖像權與個人形象。

韋東奕1991年出生於山東濟南，浙江東陽人，讀高中期間曾在第49屆、50屆國際數學奧林匹克競賽連續兩次以滿分成績獲國際金牌。

北大數學系官網顯示，韋東奕高一時破格進入數學奧林匹克國家集訓隊，在奧數班學習一年後，得到了代表國家參加第49屆IMO國際數學競賽的機會，還在這含金量極高的比賽中取得6道大題全對，滿分的驕人成績。一戰成名的他之後衛冕第50屆IMO，並以1:7的時間比擊敗7歲自學微積分、12歲拿到IMO金牌的數學競賽史傳奇陶哲軒。

成為北大學子後，韋東奕又以一己之力於2013年丘成桐數學競賽中，在五個競賽科目斬獲四個金牌，並攬下丘成桐大學生數學競賽個人全能獎。

2010年他被保送至北京大學就讀，2019年畢業後留校任教。2017年12月起在北京國際數學研究中心進行博士後研究，2019年12月起任北京大學助理教授。

一天粉絲數破千萬：評論區變成考生的許願池

2021年5月，韋東奕接受採訪時手提一瓶礦泉水、兩個饅頭的形象引發網友熱議。網民在了解韋東奕的數學才華和經歷後，稱他為「韋神」。

韋東奕接受採訪時手提一瓶礦泉水、兩個饅頭的形象引發網友熱議。（網絡圖片）

學生直指上韋東奕的課感到很頭疼，因為實在是太難了。（上游新聞）

有網民分析，追蹤他的粉絲主要分成四類，第一是堅定的追隨者。由於韋神是數學天才，年紀輕輕就成為北京大學助理教授、北京大學數學科學學院數學系微分方程教研室研究員。在中國許多喜歡數學的學生，成為韋神的追隨者。

二是對科學家充滿敬意的狂熱的崇拜者，關注以韋神為代表的傑出數學家們的最新研究成果。三是興奮的流量者。他們從韋神進駐抖音賬號上捕捉到了新的流量，希望借助名人效應放大自身流量，收穫更多流量。韋神的出現，成為他們日後可挖取的巨大金礦，獲得無限商機。

四則是虔誠的祝福者和考生家長，韋東奕入駐抖音，剛好是在今年的高考前夕，許多關注的人既為自己的孩子祝福，也向韋東奕表示祝福，祝福孩子能夠沾上韋神的喜氣，金榜題名，在數學考試中拿下好成績。

在韋東奕評論區，有眾多學生和家長為自己或者身邊即將高考的學生祈福，「接，閨女高考數學100+」「韋老師您好，沾沾您的喜氣，願我女兒明天高考正常發揮」「拜一下，高考數學125+」。

韋東奕評論區，有眾多學生和家長為自己或者身邊即將高考的學生祈福。

另外不少評論區網民提問，視頻中的「韋神」缺了好幾顆牙，但2023年、2024年網友偶遇韋東奕的視頻中還沒有出現牙齒脫落問題，網友們好奇牙齒去哪了，並關心他的健康。對此，其家屬稱，韋東奕牙齒的問題有很多原因，患牙周炎曾治療多次，還要去醫院檢查。一位牙醫說，韋東奕的牙齒已脫落，已經屬於晚期牙周炎。

傳曾令哈佛打破校規遭本人否認

傑出的表現也讓他聲名遠播，曾有傳言稱，美國哈佛大學曾想用一系列優厚條件招攬韋東奕到該校讀書，甚至願意為其打破校規，直接免掉英語考試，但都吃了閉門羹。不過該說法遭韋東奕否認，稱是假新聞。

紐約大學的林芳華教授曾評價，由於韋東奕動作實在太快，能快速把別人文章方法和結果大為簡化，故有些大人物不敢輕易在文章發表前，提前放在網上。