中汽協反內捲倡議獲多家車企積極響應　業者指產能過剩仍是痛點

中國汽車市場近期因價格戰引發惡性競爭的問題備受關注，中國汽車工業協會（中汽協）於5月31日發布「關於維護公平競爭秩序促進行業健康發展的倡議」，呼籲車企遵循公平競爭原則，杜絕低於成本的傾銷行為。此倡議被外界稱為「531反內卷倡議」，實施一周以來，多家車企積極響應，但產業內「品牌過多、產能過剩」等問題仍備受關注。



在周五（6日）舉辦的「2025中國重慶汽車論壇」上，多家車企高層表態支持中汽協倡議，強調內捲式競爭損害產業鏈穩定，不僅降低零組件企業安全標準，也削弱整車企業盈利能力和創新投入，影響產品品質與安全。

比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛就表示，比亞迪將以技術創新應對內捲，提出四點建議：為消費者負責、拒絕誇大宣傳、以量產為準避免透支行銷、抵制惡意競爭並打擊造謠。

長安汽車董事長朱華榮則直指行業痛點，指出中國汽車業面臨四大問題：品牌數量過多導致產能過剩、價格戰亂象有向海外蔓延的趨勢、過度誇大宣傳誤導消費者，以及部分資本缺乏長期發展規劃。

在中汽協發布倡議後，中國官方部門也迅速跟進。工信部於6月初表示，將推動產業結構優化，加強產品一致性抽查，並配合反不正當競爭執法，堅決維護公平市場環境。商務部新聞發言人何詠前在5日記者會上亦表態，將加強綜合整治與合規引導，促進汽車行業健康發展。