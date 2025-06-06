中國電動汽車加速「駛向」全球　或在歐洲市場取代Tesla

波蘭前總理馬雷克·貝爾卡日前在深圳出席2025清華五道口全球金融論壇時稱，中國品牌的電動汽車在歐洲市場很有可能取代特斯拉（Tesla）的位置。



2024年10月24日，比利時比利時澤布呂赫（Zeebrugge）港口，圖為比亞迪的電動車停泊在港口。（Reuters）

據汽車數據情報公司Jato Dynamics的最新數據，4月份，比亞迪在歐洲注冊7231輛純電動汽車，按年增長169%；特斯拉的注冊量為7165輛，按年下降49%。

以德國為例，德國聯邦汽車運輸管理局(KBA)統計數據顯示，4月份新注冊的電動汽車總數按年增長53.5%，特斯拉4月份在德國售出885輛汽車，按年下降45.9%，比亞迪同月銷量則達到1566輛，1至4月，比亞迪累計總銷量達2792輛。

此外，4月份比亞迪成為意大利新能源汽車銷量第一品牌，累計注冊量達1683輛，市場份額為11.5%，特斯拉銷量為446輛。1月至4月，比亞迪在意大利累計交易量為5646筆，市場佔比10%。

何小鵬表示，小鵬汽車的全球化路徑將聚焦三大核心戰略。（東北網）

不僅是比亞迪，小鵬汽車也在海外市場收獲頗豐。2025年第一季度，小鵬汽車實現7615輛的出口量，按年增長370%，出口國家覆蓋新加坡、丹麥、挪威、荷蘭等市場，其計劃以歐洲區域為支點，加速推進全球市場佈局，未來計劃海外銷量佔比達50%。

小鵬汽車董事長、CEO何小鵬表示，小鵬汽車的全球化路徑將聚焦三大核心戰略，即以高科技、中高端差異化定位以及在重點區域構建研發製造與深度本土化服務體系。

中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會秘書長崔東樹撰文稱，中國新能源汽車出口表現較強。新勢力新能源車企在荷蘭和挪威市場有相對較好的表現，幾家新勢力新能源車企主要在挪威登陸歐洲市場，形成了一定規模。

2024 年6月18日在德國萊比錫舉行的葡萄牙與捷克隊F組比賽之前，中國汽車製造商比亞迪在歐洲足協(UEFA)官方球迷區的看台。（Getty）

如北京大學國家發展研究院副院長黃卓所言，在新形勢下，我們見證了從「中國製造」向「中國智造」「中國創造」的轉變。中國企業沿着產業鏈和價值鏈不斷向上攀升，某些領域的技術全球領先，甚至開始制定行業標準。

他提到，在以電動汽車、鋰電池、太陽能電池板為代表的新三樣產業中，中國遙遙領先。新能源汽車產業的發展拉動了中國汽車出口量躍居全球首位。

蔚來董事長、CEO李斌相信，中國汽車市場將在全球汽車市場獲得越來越高的份額，核心原因為中國具有技術創新、供應鏈以及最大的本土市場優勢。

本文獲《中國新聞網》授權轉載。

