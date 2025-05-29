泡泡瑪特LABUBU全球瘋搶　高仿竟然貴過正版？廠家咁話

泡泡瑪特LABUBU系列在全球範圍內引發搶購潮，其隱藏款更在二手市場一度賣出20倍溢價。內媒《封面新聞》報道指，原價99元（人民幣，下同）的LABUBU隱藏款，高仿版價格高達180元，商家對此解釋：「不要和官網比，官網沒貨。」



泡泡瑪特LABUBU高仿翻版商家。（封面新聞）

據內媒報道，因為LABUBU目前處於缺貨狀態，價格昂貴，於是市場上出現了不少「高仿版」。廣東東莞的一名商家報價，稱LABUBU3.0系列可掃碼的550元一盒，不可掃碼的450元一盒，隱藏款180元一個可掃碼。商家還稱：「都是一比一復刻正版，因為到處缺貨，價格不可能很低。」

2025年5月25日，北京朝陽，一家泡泡瑪特門店展出的Labubu（拉布布）產品。（視覺中國）

泡泡瑪特新款LABUBU3.0系列。（官網）

而一名位於四川的商家表示：「泡泡瑪特也是代工的，原版也有很多瑕疵，驗證碼確實弄不出來，其他都能搞定。」該名商家稱，LABUBU高仿款賣360元一盒，材料來自原版工廠。

LABUBU與Vans聯名款在二手平台上炒至天價。（每日經濟新聞）

在二手平台上，LABUBU3.0隱藏款盲盒更是出價高達2300元。（《藍鯨新聞》）

而這些高仿貨有一部分供給各個平台的直播間，有網民評論指：「我之前在直播間買過一個，當時就覺得有點不對勁，但沒在意，現在看來是高仿的。」