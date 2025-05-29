泡泡瑪特LABUBU全球瘋搶 高仿竟然貴過正版？廠家咁話
撰文：許祺安
出版：更新：
泡泡瑪特LABUBU系列在全球範圍內引發搶購潮，其隱藏款更在二手市場一度賣出20倍溢價。內媒《封面新聞》報道指，原價99元（人民幣，下同）的LABUBU隱藏款，高仿版價格高達180元，商家對此解釋：「不要和官網比，官網沒貨。」
據內媒報道，因為LABUBU目前處於缺貨狀態，價格昂貴，於是市場上出現了不少「高仿版」。廣東東莞的一名商家報價，稱LABUBU3.0系列可掃碼的550元一盒，不可掃碼的450元一盒，隱藏款180元一個可掃碼。商家還稱：「都是一比一復刻正版，因為到處缺貨，價格不可能很低。」
而一名位於四川的商家表示：「泡泡瑪特也是代工的，原版也有很多瑕疵，驗證碼確實弄不出來，其他都能搞定。」該名商家稱，LABUBU高仿款賣360元一盒，材料來自原版工廠。
而這些高仿貨有一部分供給各個平台的直播間，有網民評論指：「我之前在直播間買過一個，當時就覺得有點不對勁，但沒在意，現在看來是高仿的。」
泡泡瑪特99元新款LABUBU炒至2300元 內地為何視為｢塑膠茅台｣？泡泡瑪特盲盒「近萬港元抽不到隱藏款」 律師：難認定虛假宣傳泡泡瑪特暫停與食品行業合作定制盲盒業務 曾與KFC聯名掀炒賣潮泡泡瑪特隱藏款非正品拒售後？ 官方致歉：內部信息同步存時間差