泡泡瑪特99元新款LABUBU炒至2300元　內地為何視為｢塑膠茅台｣？

內媒《藍鯨新聞》10日報道，泡泡瑪特新款LABUBU3.0系列發售已經過去半月，新系列在全球範圍內引發搶購，其隱藏款更在二手市場一度賣出20倍溢價。



泡泡瑪特新款LABUBU3.0系列。（官網）

在二手平台上，LABUBU3.0隱藏款盲盒更是出價高達2300元。（《藍鯨新聞》）

報道指，在二手平台上，原價每盒99元（人民幣，下同）的LABUBU3.0出現不同程度溢價，漲幅約10%-200%。隱藏款盲盒更是出價高達2300元，相比官方售價溢價超20倍。

報道指，LABUBU的超級人氣並不只限於新品。近年以來，其一直被視作「塑料茅台」——一門投資回報率跑贏絕大多數產品的新型理財。以LABUBU與Vans聯名款為例，這款發售價599元的產品目前在某二手平台上的成交均價為13217元，最高報價約5萬。

LABUBU與Vans聯名款在二手平台上炒至天價。（每日經濟新聞）

中信證券研報提到，國際級明星將LABUBU玩偶與愛馬仕鉑金包搭配，標誌著IP從「潮玩」升維至「奢侈品配飾」領域。有分析師提出，這種炫耀屬性具有強大的病毒式傳播潛力，有助於泡泡瑪特吸引更多新客戶，擴大了泡泡瑪特的潛在市場。

伴隨新品熱銷，泡泡瑪特股價在收穫大漲。截至5月9日收盤，泡泡瑪特漲6.76%，報191.1港元/股。年初至今，其股價累計上漲超100%。近一年來，泡泡瑪特股價漲幅超440%，最新市值在2500億港元以上。