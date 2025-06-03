美軍駐台擬倍增至千人？旅美學者警告：衝擊北京底線

針對美國退役海軍少將蒙哥馬利日前呼籲將美軍駐台人數由目前約500人增加至1000人，旅美學者、美利堅大學國際關係學院教授趙全勝6月2日晚間在中國人民大學重陽金融研究院公開演講中指出，「這個是一個在衝擊底線的問題」，強調美軍駐台人數倍增恐將觸動北京敏感神經。



台媒《聯合報》報道，本次演講為中國人民大學重陽區域國別論壇之美國系列第16場主題活動「中美博弈與台灣問題」，由中國人民大學中美人文交流研究中心承辦。趙全勝現任美國美利堅大學國際關係學院教授、亞洲研究理事會主席，為活躍於中美學界的重要華人學者。

趙全勝在演講中表示，美國打「台灣牌」的代價低、收效大，「動動嘴、動動腿，就能把台灣海峽搞得天翻地覆」。他指出，即便美國總統特朗普曾以「中國是一張桌子，台灣是筆尖」形容台海情勢，但「並不意味著就要放棄」。

針對美軍在台駐紮問題，趙全勝重申，當年中美建交時，中國領導人鄧小平曾向美國總統卡特直言六字原則：「斷交、廢約、撤軍」作為建交條件，由此強調「美軍不能到台灣，這個是一個在衝擊底線的問題」。

趙全勝表示，目前駐台的美軍顧問約為500人，蒙哥馬利呼籲倍增至1000人，這種變化對北京而言極具挑戰性。他並指出，在北京與華府的戰略互動中，這類議題已不僅止於軍事問題，而是政治底線與信任邊界的試探。

與會的中國人民大學重陽金融研究院院委兼宏觀研究部主任蔡彤娟則表示，中國應在中美競爭中發揚「中共三大法寶」，即統一戰線、武裝鬥爭與黨的建設。她指出，美方試圖聯合全世界對抗中國，而中國則試圖爭取中間國家，「統一戰線實際上就是團結一切可以團結的力量」。

她也提到，近期在日內瓦的聯合聲明與副總理何立峰會晤WTO總幹事，皆展現中國對多邊主義與自由貿易的支持。而「武裝鬥爭」則指涉對危機的控制能力與戰略紅線的設定，儘管北京強調和平統一，但「從未承諾放棄武統」。

重陽金融研究院研究員敦志剛則強調，當前危機管理的重要性已遠超地緣政治層面，台海局勢不僅會影響單一區域，也可能牽動全球金融與債務體系。「台海的局勢不僅僅局限於單個方向，它也會影響到全球，甚至是方方面面。」

在提問環節，不少在場觀眾聚焦於兩岸統一與「和統」的可能性。趙全勝回應指出，兩岸關係的關鍵仍在於統一問題，而非台灣內部政治變動。他引用清華大學戰略與安全研究中心主任達巍的說法稱，「中國大陸不在乎台灣內部『大罷免』，關心的是兩岸統一問題」。

他補充說，北京方面所提「武統」條件包含外部軍事介入、法理台獨與統一久拖不決，這些都是底線所在。他也坦言，做國際關係研究最忌諱設定時間表，回顧過去學界多次預測「台海戰爭即將爆發」卻未兌現，如知名學者閻學通2008年曾為錯誤預測公開道歉。

趙全勝最後指出，他每年皆率團隊赴北京與外交部、國台辦及軍方交流。他引述一位解放軍將領的說法，「什麼時候解決台灣問題，要視情況發展」，顯示北京對台政策仍保留相當程度的彈性與戰略機會空間。