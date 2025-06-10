中美倫敦會談在即　人民日報：拆除人為「鐵柵欄」創造有利條件

中美今（10）日將在倫敦舉行新一輪經貿磋商之際，官媒《人民日報》同日在第三版發表署名「鐘聲」的評論文章，題為〈中美經貿關係優勢互補、共生共贏〉。文章指出，這次磋商是雙方通過平等對話協商解決分歧的又一重要機遇，並強調「只有拆除人為設置的『鐵柵欄』，暢通經貿合作的『雙向道』，才能推動中美經貿關係穩定健康發展」。



《人民日報》表示，中美經貿合作歷經數十年發展，已形成優勢互補、互利共贏的格局。兩國經貿關係的健康發展不僅造福兩國人民，也對世界經濟增長作出重要貢獻。

文章分析，美國對中國的貨物貿易存在逆差，這是美國經濟結構性問題的必然結果，也是兩國比較優勢和國際分工格局決定的。相對地，美國在服務貿易和跨國經營領域佔據明顯優勢。根據資料，去年美國對中國服務貿易順差高達273億美元；2022年，美資企業在華銷售額達4905億美元，遠超中資企業在美僅786億美元的銷售額，差額超過4000億美元。

《人民日報》指出，綜合考慮貨物貿易、服務貿易和本國企業在對方國家的本地銷售額三項因素，中美經貿往來「不存在誰吃虧、誰佔便宜的問題」。

文章並強調，中國出口商品中包含大量國際分工成分，而目前的貿易統計仍以總值計算中國出口，若改以增加值計算，美國對華貨物貿易逆差將大幅縮小。此外，中國經常帳戶順差與GDP之比，已從2007年的9.9％降至2024年的2.2％。美中貿易逆差佔美國整體貨物貿易逆差的比重，也從2018年的47.5％降至去年的24.6％。

文章指出，美國對全球貨物貿易逆差規模卻屢創新高，去年達1.2萬億美元，這再次證明，美國貨物貿易存在逆差的主因在於其自身經濟結構。

中美貿易談判：圖為2025年5月12日，美國財長貝森特（右）與貿易代表格里爾（左）於瑞士日內瓦會見傳媒。（Reuters）

《人民日報》亦提及，美國對中國出口潛力未被充分釋放，主因在於華府政策。文章批評美方近年濫用國安概念，將經貿問題政治化。例如在日內瓦經貿會談後，美方陸續祭出新一輪限制措施，包括發布AI晶片出口管制指引、禁止對中銷售晶片設計軟件（EDA）等。

「層出不窮的限制性措施導致美國企業錯失中國市場機遇。事實一再證明，『小院高牆』『脫鉤斷鏈』違背經濟規律，阻礙兩國企業正常經貿往來。」《人民日報》寫道。

文章最後呼籲，應拆除人為設置的「鐵柵欄」，為兩國企業創造有利條件，「相信透過平等協商和務實合作，中美能夠找到互利共贏的解決方案」，讓經貿合作成果惠及兩國人民，為全球經濟復蘇與增長作出更大貢獻。