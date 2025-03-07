改革開放之初充斥假冒商品　消費維權意識覺醒從河北小縣開始？

踏入3月，內地其中一件攸關消費者的盛事，無疑是在3月15日國際消費者權益日舉行，專門揭露和曝光社會生活中侵犯消費者權益的「3.15晚會」。

說起中國消費者協會，事實上它的歷史並不悠久，是改革開放後第一個全國性保護消費者權益的社會組織。



改革開放之初充斥假冒偽劣商品 促成消費者協會誕生

中國消費者協會在1984年正式成立。（視覺中國/當代中國授權）

1984年12月26日，經國務院批准，中國消費者協會在北京正式成立，3年後更正式加入國際消費者協會。

改革開放之初的20世紀90年代，中國經濟環境劇變，商貿發展漸見雛形，但同時也充斥大量假冒偽劣的商品。

由於消費者權益保護的法律體系尚未完善，消費者經常有苦無處訴，成為組建消費者協會的一個重要背景因素。

有趣的是，原來全國第一個消費維權組織，是1983年在河北新樂縣誕生，比起中國消費者協會更早出現。

據指，當時市場上頻繁出現商戶「做手腳」的問題，工商局工作人員雖然竭盡全力希望加強管理，但一方面人手不足，另一方面是結果往往是事倍功半。

後來，工商局工作人員從報章上得知，外國原來有消費者協會這一類專門協調消費者維權的組織，鄰近的香港、澳門，也都有設立消費者協會。

消費者協會管轄範圍廣泛，但凡侵害消費者權益事情，都會受理投訴。

第一間消費者協會在河北 中國人消費維權意識覺醒

新樂縣的消費者協會，是全國第一個消費維權組織。（網上圖片）

本着「試一試」的心態，「新樂縣維護消費者利益委員會」在1983年3月21日正式誕生。

上級管理部門得知後大為讚賞，省工商局更建議新樂縣召開成立大會，以此擴大影響和起示範作用。

2個月後，新樂縣召開有省、地、縣工商局領導參加的成立大會，會上將機構正式定名為「新樂縣消費者協會」。

新樂縣消費者協會第一件做的事，就是在大型集市擺放公平尺、公平秤，一旁有標語寫有「有事找消協」。第一宗調解事項，則是為村民處理拖拉機輪胎的質量問題，最終廠方同意賠償30元人民幣修理費，皆大歡喜。

3月15日「3.15晚會」成中國消費者盛事

改革開放帶來的其中一項變化，是令中國人的消費維權意識覺醒。（視覺中國/當代中國授權）

著名的「3.15晚會」，也是中國消費者協會牽頭，在1991年起每年舉辦。自此，3月15日成為了中國消費者的節日，全國各地的消費者協會和媒體平台，在這一天都會全力處理各類投訴，曝光打假，大快人心。

到了1993年，《消費者權益保護法》更獲全國人大常委會全票通過，成為改革開放以來，第一次全票通過的法律。

改革開放為中國帶來翻天覆地的變化，亦令中國人的消費維權意識覺醒。剛過去的2024年，全國消協組織共受理投訴1,761,886件，解決率高達68.75%，挽回12.8億元經濟損失。

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