美媒：中國計劃邀請美國網紅參加10天免費遊　以展示「真實中國」

據彭博社報道，中國計劃邀請一批美國網紅在7月參加為期10天的免費中國行，以促進人文交流和展示「真實的中國」。



報道引述《中國青年報》等中國官媒指，該「中國-全球青年影響力人士交流計劃」正招募擁有至少30萬粉絲的年輕網紅，與中國的內容創作者合作。儘管近幾月中美關係因地緣政治、技術和貿易等問題惡化，但該計劃標誌著中美雙方為促進文化交流所做的努力。中國國家主席習近平此前亦呼籲兩國大學進行更多交流，還宣布歡迎5萬名美國學生到訪中國的計劃。

《留學生日報》提到，申請上述計劃的美國網紅，需活躍於Instagram、YouTube、TikTok和X等平台上，並熱愛中國文化和沒有不良行為記錄。該報還在貼文中呼籲海外中國留學生可以鼓勵在其朋友圈的網紅申請，候選人一旦申請成功將獲得中國官方邀請，並在簽證方面獲得特別協助。

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早前美國網紅「甲亢哥」（IShowSpeed）的中國之行在全球社交媒體上刷屏。（資料圖片）

根據行程，入選者將走訪蘇州、上海、深圳、邯鄲和北京五個城市，參訪比亞迪、小紅書等公司總部，還將參與太極等文化活動，以及有機會直播走訪長城。他們也將會與中國網紅進行互動，合作成果有望得到中國官媒的推廣。

報道又指，疫情過後，在中國旅行的西方網紅因在社交媒體發布描繪中國日常生活的內容而獲得官媒的讚譽。同時，北京當局也開始挖掘網紅，檢查負面訊息，推廣正面內容。

2023年，澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）曾分析120多名外國網紅，顯示他們大多活躍於中國社交媒體，接受中國的幫助以擴大影響力，並以提供讚美和傳播中國官方認可的內容作為回報。