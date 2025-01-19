｢做中國菜｣登小紅書熱榜第一　美國網民曬雞蛋羹　天賦竟超中國人

新華社報道，TikTok在美國當地時間18日晚上通知美國用戶，由於美國官方禁令19日起生效，TikTok將暫時對用戶停止服務。在禁令實施之前，已有不少美國網民以「TikTok難民」的身分湧入小紅書，全球民眾首次在同一社交平台實現直接對話交流。



網民們在交流日常瑣碎的同時，也有不少外國網民開始學做中國菜，中國網民亦在線「手把手」教學。1月18日，「第一批學會中國菜的人交作業」登上小紅書熱榜第一，僅一道雞蛋羹就讓不少海外網民直呼「Amazing」，也有中國網民點評稱「美國人是有什麼蒸水蛋的天賦嗎？」



一位美食博主做雞蛋羹的影片引起了小紅書網民的注意，該博主還貼心地發布了雙語影片，在繼學中文、互問功課、曬貓咪之後，海外網民開始在小紅書學做中餐。

雖然食材簡單，但中國人都未必能掌握火候蒸出漂亮彈滑的雞蛋羹。然而海外網民在小紅書紛紛「交作業」發出他們的成果，引發不少華語區網民讚嘆，「為什麼老外做得比我還要好？」「讓你學，沒讓你超越！」。

在學做菜前，湧入小紅書的「TikTok難民」們也開始學習中文，數據顯示，2024年12月1日至2025年1月13日期間美國的普通話學習人數，較2024年同期飆升近2.16倍。雖然有人還在初學階段只會說「你好」，但也有人已經開始念古詩詞，還能唱中文歌，學中文的俚語；甚至還有人跳《甄嬛傳》的舞蹈，百花齊放。

除中外網民之間的交流外，內地各地文旅部門為接住這波來自海外的「潑天流量」，開始用英文發布貼文，吸引海外民眾。

南京夫子廟景區發出秦淮花燈，手把手教學如何關注賬號；常州文旅發布「 Welcome to ChangzhouLoong City in China 」的影片，向海外網民介紹龍城常州的特色景點和美食；上海東方明珠廣播電視塔則直接「 Look at me！」邀新朋友前來；哈爾濱在小紅書上已變成國際化的「erbin」模式。

一名在中國居住6年的美國女生「Bee Rose in China」發影片說，她相信，小紅書能夠改變世界對中國的看法，這將是一次世界性的變革。過去，因為她來到中國生活，她的一些家人甚至不願意跟她說話，直到大家加入中國互聯網，他們才終於能夠理解，「中國有多美，中國美食有多豐富，中國人有多麼善良，我非常熱愛中國。」。