｢做中國菜｣登小紅書熱榜第一　美國網民曬雞蛋羹　天賦竟超中國人

新華社報道,TikTok在美國當地時間18日晚上通知美國用戶,由於美國官方禁令19日起生效,TikTok將暫時對用戶停止服務。在禁令實施之前,已有不少美國網民以「TikTok難民」的身分湧入小紅書,全球民眾首次在同一社交平台實現直接對話交流。



網民們在交流日常瑣碎的同時,也有不少外國網民開始學做中國菜,中國網民亦在線「手把手」教學。1月18日,「第一批學會中國菜的人交作業」登上小紅書熱榜第一,僅一道雞蛋羹就讓不少海外網民直呼「Amazing」,也有中國網民點評稱「美國人是有什麼蒸水蛋的天賦嗎?」



一位美食博主做雞蛋羹的影片引起了小紅書網民的注意,該博主還貼心地發布了雙語影片,在繼學中文、互問功課、曬貓咪之後,海外網民開始在小紅書學做中餐。

雖然食材簡單,但中國人都未必能掌握火候蒸出漂亮彈滑的雞蛋羹。然而海外網民在小紅書紛紛「交作業」發出他們的成果,引發不少華語區網民讚嘆,「為什麼老外做得比我還要好?」「讓你學,沒讓你超越!」。

在學做菜前,湧入小紅書的「TikTok難民」們也開始學習中文,數據顯示,2024年12月1日至2025年1月13日期間美國的普通話學習人數,較2024年同期飆升近2.16倍。雖然有人還在初學階段只會說「你好」,但也有人已經開始念古詩詞,還能唱中文歌,學中文的俚語;甚至還有人跳《甄嬛傳》的舞蹈,百花齊放。

除中外網民之間的交流外,內地各地文旅部門為接住這波來自海外的「潑天流量」,開始用英文發布貼文,吸引海外民眾。

南京夫子廟景區發出秦淮花燈,手把手教學如何關注賬號;常州文旅發布「 Welcome to ChangzhouLoong City in China 」的影片,向海外網民介紹龍城常州的特色景點和美食;上海東方明珠廣播電視塔則直接「 Look at me!」邀新朋友前來;哈爾濱在小紅書上已變成國際化的「erbin」模式。

一名在中國居住6年的美國女生「Bee Rose in China」發影片說,她相信,小紅書能夠改變世界對中國的看法,這將是一次世界性的變革。過去,因為她來到中國生活,她的一些家人甚至不願意跟她說話,直到大家加入中國互聯網,他們才終於能夠理解,「中國有多美,中國美食有多豐富,中國人有多麼善良,我非常熱愛中國。」。