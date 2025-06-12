中國開發「電戰兵棋」模擬系統　脈衝可穿越中央山脈覆蓋全台

內地科學家近期開發一套針對台灣及其周邊海域的「電戰兵棋系統」，具備超高細節模擬能力，涵蓋數千個地表元素，並能以奈秒級精度建模整個戰場。據了解，整套系統運算資源需求極低，僅需一台普通筆記型電腦即可順利運行。



有媒體引述模擬內容報道，稱解放軍若在台灣西南部部署行動電戰平台，啟動發射器後將發出強烈電磁脈衝，雖初步會被中央山脈阻擋，東部主要軍事基地短暫未受影響，但隨著干擾訊號沿山坡如鏡面反射、經地形多次散射後，最終仍能覆蓋全台及周邊海域。

模擬結果顯示，台灣東部部分區域的訊號干擾強度與西部相當，甚至連台北地區也可偵測到干擾現象，僅部分山谷因地形遮蔽仍保有訊號死角。報道指出，這些死角可能成為台灣方面潛在的藏匿地點，亦是解放軍未來須特別留意之處。

解放軍空警-500電戰機。（台防部）

本次模擬由成都電子科技大學邵士海教授團隊設計，其研究成果已於今年3月刊登於《電子與信息學報》之同儕審核論文中。論文指出，團隊所使用的「迭代時域輻射度算法」在保證精度與高延遲解析度的前提下，「顯著提升計算速度」，能「滿足大規模戰場環境中通道建模的計算要求」。

研究人員指出，傳統的射線追蹤與電磁散射方法面對複雜場景時效率低落，往往無法即時完成模擬，錯失戰場時機。邵士海團隊所採用的技術則突破瓶頸，將計算時間縮短十至百倍，且模擬精度不受影響，即便在無高階繪圖設備的普通筆電上亦可運行。

由四川成都電子科技大學開發的電戰兵棋模擬系統顯示，單一發射器的電磁脈衝最終幾乎可以覆蓋整個台灣，達到干擾通訊的目的。（成都電子科技大學）

團隊補充指出，該系統對裝備測試與作戰演練的實用性至關重要，並強調中美目前正積極競爭相關技術。「在大規模戰場環境中，對電磁頻譜戰裝備進行測試、訓練和演習，事實證明後勤方面要求很高，而且成本高昂。」

為解決上述問題，報道亦提及美國國防部啟動「數位射頻戰場模擬器」（DRBE）計劃，意在建立「大規模的數位電磁環境」，支援雷達與電戰系統的開發與測試。根據美國國防高等研究計劃署（DARPA）信息，該項計劃歷經六年仍在持續開發中。