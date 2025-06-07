外媒炒作解放軍2026年攻台？戰略學者：直取南台灣與澎湖確有可能

針對近期外媒關於解放軍可能攻擊台灣外島或南部地區的報道，台灣知名戰略學者揭仲撰文指出，若北京決定於2026年對台動武，確有可能先行攻佔南台灣與澎湖，但「先取外島、以戰逼和」的劇本則較不具現實可行性。



台媒《風傳媒》6月6日刊出台灣中華戰略前瞻協會研究員揭仲的評論文章，指出日媒《產經新聞》援引美國海軍陸戰隊中校柯格（Brian Kerg）於期刊發表的文章，指解放軍可能提前動作在2026年對台動武，並以南台灣與澎湖為優先攻擊目標；而英媒《獨立報》則引述美國國防情報局（DIA）5月的《世界威脅評估報告》稱，北京或將先奪取金門、馬祖、東沙、太平島等台灣外島，以試探美方對台協防承諾。

2020年10月初，解放軍在台海演練登陸作戰。（中國央視截圖）

對此，揭仲撰文認為，若解放軍於2026年發動攻擊，因「聯合登島作戰」體系尚未建成，仍需採用傳統的登陸作戰型態，此時若選擇南台灣為主攻方向，在軍事上不僅合理，甚至是「迫不得已」的選項。

他指出，南台灣的守軍相對薄弱，戰術價值高，如台南的喜樹海灘鄰近港口與機場，具備良好地形條件，可迅速建立登陸基地。而離島澎湖亦具備作為中繼基地的重要性，不僅可協助物資補給與傷患後送，亦可作為解放軍直升機部隊的前進基地，提升其在台灣本島的空中作戰效率與火力支援能力。

揭仲引用解放軍內部相關論述指出，若能在澎湖設立中繼基地，將可使直升機部隊深入台灣本島執行任務達150公里，滯空時間可達50至60分鐘，有效支援城市攻防作戰。

至於「先奪外島」的構想，揭仲則認為並不現實。他指出，北京迄今未對近距離的金門、馬祖動手，原因正是「先拿外島」無法有效迫使台灣政府就範，反而可能激化政治對抗，讓台灣更靠向西方陣營。就東沙島與太平島而言，其地緣位處南海熱區，若解放軍以武力奪取，將成為40年來首次片面改變南海現狀的先例，勢將引發南海周邊國家與美國強烈反彈。

解放軍近年已經在台海周邊舉行多次演練。（資料圖片）

揭仲研判，倘若北京為此引發區域全面對抗，不僅無助於達成統一目標，反而「適得其反，強調北京將金門、馬祖留在台灣手中，反倒更有利於在兩岸發生爭議時進行「低烈度戰略施壓」，例如透過海警可以國內法為由扣押補給船，或限制對外島的補給與運輸。

同時，揭仲進一步比喻此戰術為「中國版古巴導彈危機」，即不全面開戰，而以準封鎖方式控制台灣外離島的生存空間，藉此對台灣政府施壓。

綜上所述，揭仲認為，若2026年或2027年解放軍攻台，從軍事現實推估，其主攻方向可能選擇南台灣與澎湖，但不會貿然「先奪外島」作為獨立行動，亦不會將之作為「以戰逼和」的戰略起點。