美日台上將同場兵推　解放軍攻佔東沙、澎湖、東台灣

美日台退役高階將領的兵棋推演顯示，即使美國有意積極介入，若台軍仍顧慮避免衝突升級，解放軍可能逐步奪取東沙島、澎湖及恆春半島，最終挺進台灣東部。



由美日台三方退役高階將領共同參與的「台海防衛兵推」6月11日在台北落幕。歷時兩天的兵推由台北政經學院基金會和平與安全中心、中華戰略暨兵棋研究協會等民間單位主辦，模擬2030年北京武力攻台，分為威懾、脅迫、懲罰與進犯四個階段進行。

參演者包括美軍前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Mullen）、前太平洋司令布萊爾（Dennis Blair）、日本前統合幕僚長岩崎茂、前海上自衛隊幕僚長武居智久，以及台灣前參謀總長李喜明等。共九位退役上將、八位退役中將參與這場兵推，為台灣民間舉辦的兵推中層級最高。

台北政經學院基金會6月10日和11日舉行「2025台海防衛兵推」，並於會後舉行國際記者會。左起為日本前海上自衛隊幕僚長武居智久、美軍前太平洋司令布萊爾、臺北政經學院基金會董事長黃煌雄、台灣前參謀總長李喜明、前陸軍司令胡鎮埔、前陸軍副司令王紹華。 （聯合早報）

推演中，由前台灣副防長徐衍璞領導的「中共組」在第一階段便奪取台灣在南海控制的東沙島，之後以直升機機降方式攻佔澎湖。解放軍兩棲艦隊也自福建東山島、浙江寧波、廣東湛江出發，結合在南海伴隨山東號航母的艦艇，以貨櫃輪搭載直升機奪取綠島、蘭嶼，接續空降宜蘭、花蓮、台東，運用當地港口與機場展開後續登陸與補給。

面對全面進攻，美國組假設美國將承認台灣為獨立國家，以激勵台灣民心士氣；戰事爆發後，美國海軍也將登台部署，日本則會依《美日安保條約》同步行動。

解放軍海軍演練利用氣墊船進行登陸作戰。（鼎盛軍事）

針對台灣遭受脅迫、恐嚇或實質軍事侵略時，美國將如何反應，美國組主推官布萊爾在會後記者會上強調，《台灣關係法》明言「任何非和平手段企圖改變台灣現狀的行為，將是美國嚴重關切的事項」。

但他也指出，若台灣主動挑釁，美方介入可能性將降低；反之若是陸方無預警侵略，美方出手概率將升高。

目前擔任台北政經學院基金會和平與安全中心執行長的李喜明則在記者會上說，在這次兵推中，美軍代表都展現願意協助的意願，但實際上美軍仍要服從「政府、政治的決定」，「因此若要去談美國軍方好像有意願協助台灣，其實也不見得」。

美軍近來不斷在台海周邊向中國發出強烈信號。（美國海軍官網）

另外，在兵推中，當解放軍艦船進入台灣12海里並佔領東沙時，台灣組選擇僅監控，不主動出擊收復外島，以避免戰爭擴大與提前決戰。這樣的推演結果也引發台灣媒體關注。

台灣組主推官、台灣前陸軍司令胡鎮埔在記者會上解釋，各國防衛責任以防空識別區為界，台灣無力支援外島，只能讓其獨立作戰。他強調，不希望因外島被佔即啟動直接衝突，「我們沒有能力救援」。

針對這次高規格的民間兵推，台灣防長顧立雄當天應詢時表示，對民間兵推的各項結論與意見樂於參考，針對灰色地帶行動與防衛作戰規劃，也會持續滾動式修正，並透過兵推與實兵驗證強化戰備。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

