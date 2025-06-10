美學者：解放軍若導彈襲台商港　無需出兵也能封鎖台灣運能至25%

美國軍方近期多次警告北京對台動武的可能性急速上升，曾任美國國防部資深供應鏈問題專家的學者格爾茨（Eugene Gholz）指出，中國大陸只要運用導彈精準打擊台灣商用港口，就能達成封鎖台灣的目的。



過去一個月，美國兩度公開預警中國大陸攻颱風險迫在眉睫。首先是美國媒體5月中旬傳出印太司令巴帕羅（Samuel Paparo）在夏威夷跟印太20多個盟國參與的活動中提到，中國近年在台海周邊的軍事行動已是戰爭登場前的排練，並非單純演習。

美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）5月底在香格里拉對話期間更明確提出，中國大陸攻台威脅「迫在眉睫」，呼籲美國印太盟國調高國防預算，共同嚇阻中國。

美國聖母大學（University of Notre Dame）政治學教授格爾茨6月9日應邀在台灣中央研究院政治學研究所演講時指出，過去對中國大陸可能以武力統一台灣的討論，多集中於兩棲登陸等全面入侵方案，但考慮到成本與風險，北京也可能採取「導彈型封鎖」作為替代手段，透過打擊台灣商港吊臂與碼頭設施，以壓制港口物流能力。

6月9日，曾任美國國防部資深供應鏈問題專家的聖母大學政治學教授格爾茨在台灣中央研究院演講時指出，中國大陸若以精準導彈打擊台灣商港基礎設施，即可在不動用海軍艦隊、也無須進行全面入侵的情況下，達到封鎖台灣經濟與削弱社會運作的效果。 （聯合早報）

格爾茨與他指導的博士生戴維斯（Kerby Davis）近期透過大量隨機編碼試驗的蒙地卡羅模擬法，評估北京若在100天內對台灣主要商業港口進行導彈攻擊的可能效果。

結果顯示，光是藉由攻擊港口吊臂設備，解放軍即可將台灣港口貨物吞吐量，長期壓低至正常水平的25%以下。

戴維斯在演講中說明，模擬顯示，若僅攻擊商港吊臂，不攻擊船隻，總共需發射400至800枚導彈，便能將港口運作量持續壓制至5%到25%。

他指出，這種封鎖策略的核心並非「摧毀一切」，而是「壓抑效率」，只需讓港口吊臂設施無法全數恢復運作，即可形成有效封鎖。

格爾茨進一步提到，這樣的做法即可在不動用海軍艦隊、也無須進行全面入侵的情況下，達到封鎖台灣經濟與削弱社會運作的效果。此外，解放軍也可使用庫存中如東風11等1990年代設計、精度一般的短程彈道導彈，或新型BRE8火箭炮實施打擊，無需動用主力戰備導彈。

被指為針對台灣的東風-11 AZT短程彈道導彈。（《礪兵-2018》截圖）

戴維斯補充說，中國大陸近年已數次公開演練聯合封鎖作戰，而且在最新的「海峽雷霆-2025A」軍演中，首次明確演練對港口與能源設施發動打擊。這顯示，北京對於攻台已超越傳統「入侵與封鎖」二元思維，將考慮多種非傳統脅迫手段。

談及應對之道，格爾茨建議，台灣應強化港口吊臂維修能力、預儲備品、建立港口與軍方協調機制，以及在關鍵目標上配置適度反導彈系統。

他強調，台灣應做準備，但「不升高局勢」的準備，避免引發軍備競賽，而是以防禦方式強化自身。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

