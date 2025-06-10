美學者：解放軍若導彈襲台商港 無需出兵也能封鎖台灣運能至25%
美國軍方近期多次警告北京對台動武的可能性急速上升，曾任美國國防部資深供應鏈問題專家的學者格爾茨（Eugene Gholz）指出，中國大陸只要運用導彈精準打擊台灣商用港口，就能達成封鎖台灣的目的。
過去一個月，美國兩度公開預警中國大陸攻颱風險迫在眉睫。首先是美國媒體5月中旬傳出印太司令巴帕羅（Samuel Paparo）在夏威夷跟印太20多個盟國參與的活動中提到，中國近年在台海周邊的軍事行動已是戰爭登場前的排練，並非單純演習。
美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）5月底在香格里拉對話期間更明確提出，中國大陸攻台威脅「迫在眉睫」，呼籲美國印太盟國調高國防預算，共同嚇阻中國。
美國聖母大學（University of Notre Dame）政治學教授格爾茨6月9日應邀在台灣中央研究院政治學研究所演講時指出，過去對中國大陸可能以武力統一台灣的討論，多集中於兩棲登陸等全面入侵方案，但考慮到成本與風險，北京也可能採取「導彈型封鎖」作為替代手段，透過打擊台灣商港吊臂與碼頭設施，以壓制港口物流能力。
格爾茨與他指導的博士生戴維斯（Kerby Davis）近期透過大量隨機編碼試驗的蒙地卡羅模擬法，評估北京若在100天內對台灣主要商業港口進行導彈攻擊的可能效果。
結果顯示，光是藉由攻擊港口吊臂設備，解放軍即可將台灣港口貨物吞吐量，長期壓低至正常水平的25%以下。
戴維斯在演講中說明，模擬顯示，若僅攻擊商港吊臂，不攻擊船隻，總共需發射400至800枚導彈，便能將港口運作量持續壓制至5%到25%。
他指出，這種封鎖策略的核心並非「摧毀一切」，而是「壓抑效率」，只需讓港口吊臂設施無法全數恢復運作，即可形成有效封鎖。
格爾茨進一步提到，這樣的做法即可在不動用海軍艦隊、也無須進行全面入侵的情況下，達到封鎖台灣經濟與削弱社會運作的效果。此外，解放軍也可使用庫存中如東風11等1990年代設計、精度一般的短程彈道導彈，或新型BRE8火箭炮實施打擊，無需動用主力戰備導彈。
戴維斯補充說，中國大陸近年已數次公開演練聯合封鎖作戰，而且在最新的「海峽雷霆-2025A」軍演中，首次明確演練對港口與能源設施發動打擊。這顯示，北京對於攻台已超越傳統「入侵與封鎖」二元思維，將考慮多種非傳統脅迫手段。
談及應對之道，格爾茨建議，台灣應強化港口吊臂維修能力、預儲備品、建立港口與軍方協調機制，以及在關鍵目標上配置適度反導彈系統。
他強調，台灣應做準備，但「不升高局勢」的準備，避免引發軍備競賽，而是以防禦方式強化自身。
本文獲《聯合早報》授權刊載。