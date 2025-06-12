廣東：支持深圳建設一批高水平高校　強化企業科技創新主體地位

國新辦周四（12日）舉行新聞發布會，介紹《關於深入推進深圳綜合改革試點深化改革創新擴大開放的意見》有關情況。廣東省委常委、常務副省長張虎表示，支持深圳建設一批高水平高校，強化企業科技創新主體地位。



張虎表示，早在2020年，中央就部署在深圳開展綜合改革試點，2024年8月，中辦、國辦出台了《關於深入推進深圳綜合改革試點深化改革創新擴大開放的意見》。廣東迅速部署行動，舉全省之力推動深圳綜合改革試點的各項任務落地落實。第一是制定出台改革舉措。廣東省印發了貫徹落實《意見》的工作方案，細化分解各項任務，逐項明確責任單位。省有關單位主動對接、靠前服務，全力以赴抓好落實。第二是下放一批省級行政職權。按照應放盡放、能放全放的原則，依法依規賦予深圳更多省級經濟社會管理權限，2021年以來，省里已經調整了117項省級行政職權下放到深圳實施，近期又梳理了一批省級行政職權共20項，將調整由深圳來實施。第三是完善工作機制。省委、省政府對涉及綜合改革試點的事項，第一時間研究、第一時間辦理、第一時間協調、第一時間督辦，在法規政策範圍內，特事特辦。

他指出，改革是廣東的根和魂，是廣東最鮮明的特徵。深圳作為經濟特區，處在改革開放最前沿，肩負著新時代黨中央賦予的光榮使命。接下來，廣東將會認真按照中央部署要求，全力以赴支持深圳的改革探索。

首先是支持深圳統籌推進教育科技人才體制機制一體改革，建設具有全球影響力的產業科技創新中心。支持深圳建設一批高水平高校，強化企業科技創新主體地位，創新關鍵核心技術聯合攻關模式，促進場景創造開放和規模化應用。

第二是支持深圳深化要素市場化配置改革，推進金融、技術、數據等要素賦能實體經濟發展。支持深圳培育發展長期資本、耐心資本，深化數據交易規則以及場景探索，完善便利人員流動的配套機制。

第三是支持深圳建設更高水平開放型新體制，打造全球優質要素資源的引力場和集聚地。支持深圳加強與高標準國際經貿規則對接，深化跨境貿易便利化改革。支持前海高標準建設現代服務業集聚區，支持河套建成深港科創綜合服務中心。

第四是支持深圳對標全球最佳實踐，打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。支持深圳推進放寬市場準入特別措施，加強外商投資保障，完善外籍人員入境居住、醫療、支付等生活便利制度。