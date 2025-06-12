中國科學家發起國際子午圈大科學計劃　以應對全球空間天氣災害

第二屆「一帶一路」科技交流大會國際大科學計劃論壇周四（12日）在四川成都召開，中國科學家宣布發起「國際子午圈大科學計劃」。該計劃沿東經120度與西經60度兩條經線構建空間天氣「監測圈」，實現對日地空間環境的全天候「三維掃描」，旨在聯合全球力量應對空間天氣災害。



空間天氣是指太陽活動引發的日地空間環境在短時間內的劇烈變化。作為航天活動和空間資源開發的主要區域，日地空間被視為繼陸地、海洋、天空之後的「第四環境」。災害性空間天氣可能對衛星運行、通信網絡、導航系統及電力基礎設施造成嚴重影響。

「空間天氣是全球性現象，其災害影響無國界」，中國科學院國家空間科學中心主任王赤院士表示，國際子午圈大科學計劃旨在匯聚全球科研力量，聚焦空間天氣的物理過程與變化規律，開展聯合攻關，提升人類對空間天氣的預測與應對能力。

為何選擇東經120度與西經60度？中國科學院國家空間科學中心研究員張清和解釋，這條子午圈覆蓋的陸地範圍最完整，可部署全緯度地基觀測設施，形成一個「閉合」的監測網絡。隨著地球自轉，這些設施能對日地空間環境進行連續的「三維掃描」，生成多尺度立體成像數據，實現晝夜不間斷監測。

今年3月，中國「子午工程二期」通過國家驗收，建成了全球綜合實力最強的空間天氣地基監測網絡。中國科學院國家空間科學中心研究員徐寄遙表示，這為國際子午圈計劃的實施奠定了堅實基礎。該計劃預計運行至少11年，覆蓋一個完整的太陽活動周期，目前已有36個國際組織及科研機構簽署合作協議或表達合作意向。

王赤表示，憑借全球化布局和多樣化觀測手段，國際子午圈大科學計劃有望推動空間天氣研究取得重大突破。這不僅將提升全球空間天氣災害的應對能力，還將為人類共同開發利用空間資源提供關鍵科學支撐。