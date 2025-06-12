與官方唱反調？中國乘聯會秘書長稱自己「絕不買新能源車」

中國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）秘書長崔東樹昨日（11日）在網絡媒體「麻辣車評」直播中公開表示，燃油車在綠色環保方面優於新能源汽車，並直言自己「絕對不會買新能源車」。此言論在中國大力推動新能源汽車發展的背景下，引發廣泛關注。



崔東樹作為中國汽車行業知名人士，長期發布車市數據與分析。他在直播中指出，燃油車全生命週期碳排放較低，而電動車電池製造過程產生大量碳排放。他批評新能源車與燃油車在價格與稅收體系上的不平等，稱燃油車承擔巨額稅收壓力，被視為「奢侈品」，而新能源車免稅且成本低，難以公平競爭。

他進一步表示，燃油車承擔了汽車市場的社會責任，卻背負不公平的罵名。崔東樹強調：「我只買燃油車，絕不買新能源車。」據悉，這並非他首次為燃油車發聲。2024年初，他曾呼籲在新能源車銷量佔比達30%時，應給予燃油車「同車同權」，促進市場公平。

根據中國汽車工業協會數據，2025年前5個月，新能源汽車（包括純電動車與插電式混合動力車）在中國大陸銷量佔比達44%，較去年同期增長4.1%。政策方面，新能源車享有免購置稅優惠（車價30萬元人民幣以下），而燃油車需額外繳納15%的稅費，排氣量越大稅負越高。此外，一線城市如北京、上海的燃油車牌照價格高達8至10萬元人民幣，且有每周限行政策，而新能源車綠牌免費且不受限行限制。

2023年5月25日中國湖北省武漢舉行的2023年華中國際車展舉行期間，一輛蔚來ET5置於展場內。（Getty）

關於電動車與燃油車的環保爭議，國際能源署（IEA）數據顯示，中型電動車每公里行駛平均排放二氧化碳85克，遠低於燃油車的192克。電動車電機能量轉化效率高達90%，遠超燃油車引擎的30%至40%。然而，電力來源影響電動車的實際減排效果。例如，挪威因水力發電佔比高，電動車碳排比燃油車低85%；而在以燃煤發電為主的印度，優勢僅35%。

此外，電動車電池生產耗能巨大。每1度電三元鋰電池需消耗60至100度電，相當於排放80至120公斤二氧化碳。一個60度電池包的生產過程可產生5至7噸碳排放，接近燃油車行駛3萬公里的排放量。不過，歐洲研究顯示，電動車行駛超過8萬公里後，其全生命周期碳排放將低於燃油車，未來電池回收技術的進步有望進一步降低碳排。