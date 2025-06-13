以色列空襲伊朗　預測德黑蘭5大「嚴厲回應」　美軍或成目標

以色列空襲伊朗，過去幾年因制裁和日益孤立，伊朗實力雖遭削弱，仍具備破壞地區及全球經濟的能力，可能如何回應？



情境一：伊朗以導彈攻擊美國基地和以色列

伊朗擁有數千枚中程導彈，可擊中分布於區內的美軍基地，包括鄰國伊拉克的基地以及卡塔爾的阿勒烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）。2020年，在軍事指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）被美國無人機擊斃後，伊朗攻擊伊拉克內的美軍基地。

當時由於基地及時撤離（伊朗提前警告），未造成美國人員傷亡。如今的攻擊可能同時針對多個基地，並動用伊朗在伊拉克和也門的代理人和盟友，使攔截伊朗導彈變得更加困難。

以色列6月13日向伊朗發動襲擊，回為遇襲後的伊朗首都德黑蘭。（路透社）

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情境二：伊朗攻擊地區油田

中東約生產全球30%的石油供應，其中大部分來自沙特阿拉伯、阿聯酋和科威特。2019年，一場據沙特阿拉伯稱由伊朗資助的導彈和無人機攻擊油田設施，暫時使沙特產量減半，導致全球供應減少5%。

雖然伊朗此後與沙特阿拉伯及其他國家關係有所改善，但它曾暗示，若其核設施遭到攻擊，可能會針對地區油田。以色列和美國的挑戰在於，在任何攻擊的第一波中盡可能擊毀伊朗的導彈陣地，以減輕伊朗報復的影響。

情境三：伊朗封鎖波斯灣航運

波斯灣是石油運輸的關鍵通道，全球高達30%的石油通過霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），衝突可能導致航運停止。

英國海事機構「英國海上貿易行動」（United Kingdom Maritime Trade Operations）已建議在該地區航行的船隻保持警惕。過去，伊朗曾炸毀該地區船隻，以對其他海灣國家和美國施加壓力。

情境四：伊朗攻擊以色列

伊朗威脅稱，若以色列攻擊其核設施，將再次攻擊以色列。10月，為報復以色列轟炸伊朗導彈生產設施和防空系統，伊朗向以色列發射了大規模導彈。

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這些導彈大多被以色列防空系統攔截，得到美國、英國和法國的支持，但多枚導彈突破防空網，落在距 以色列情報和特勤局（又稱摩薩德，Mossad）總部僅數百公尺的F35戰鬥機機場。

情境五：代理人加入

數十年來，伊朗的主要盟友真主黨（Hezbollah）一直是對以色列的威懾力量。然而，該組織以及加沙的哈馬斯（Hamas）已遭受重創。伊朗在也門的胡塞武裝（Houthi，又譯青年運動）仍定期向以色列發射導彈，伊拉克的代理力量也曾攻擊以色列以及伊拉克和敘利亞的美國基地。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】