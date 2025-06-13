蝴蝶風球逼近海南！當地列車停運　陳奕迅演場會取消　湛江市停課

【打風／移動路徑／一號風球／天文台／蝴蝶／颱風／熱帶氣旋】今年第1號颱風「蝴蝶」（熱帶風暴級）預計今日（13日）在海南陵水至樂東一帶沿海登陸，14日白天在廣東西部到廣西沿海再次登陸，廣東省水利廳已將防颱風應急響應提升至三級。受其影響，原定今晚在海南省海口市舉行的《陳奕迅 FEAR and DREAMS 世界巡迴演唱會-海口站》緊急取消，海南島內列車全部停運。



截至6月13日上午9時許，海南三亞、東方、昌江、瓊海、萬寧、樂東、保亭、瓊中、陵水廣東省湛江市、茂名市、陽江市等多地發布停課通知。香港天文台則表示，一號戒備信號會在今日維持。



微博熱搜上則有一段今日（13日）拍攝於湛江的影片，片中可見當地風十分大，院子裡的手推車因此被吹得不斷移動。

中央氣象台發布颱風黃色預警，預報指出，「蝴蝶」今日（13日）下午1時位於海南省三亞市西偏北方向約115公里，中心附近最大風力有10級（每秒28米）。預計將以每小時10公里左右的速度，向偏北方向移動，緊擦海南島西部近海北上，14日中午前後在廣東徐聞到廣西北海再次登陸，登陸後轉向東北方向移動，強度將逐漸減弱。

受其影響，今日（13日）廣西、廣東、海南島、福建、浙江、台灣等地部分地區有大到暴雨，其中，海南島南部、台灣島南部等地部分地區有大暴雨，局部大暴雨。上述部分地區伴隨短時強降水，局部有雷暴大風等強烈對流天氣。

「蝴蝶」96小時路徑概率預報圖。（中央氣象台）

24小時大風預報圖。（中央氣象台）

廣東省水利廳將防颱風應急響應提升至三級

廣東省水利廳水旱災害防禦領導小組6月13日通過「廣東水利」微信公眾號發文指出，該省未來幾天迎來的風雨影響將進一步加大，因此將水利防汛防颱風四級應急響應提升至三級。

廣東省水利廳要求各級水利部門和有關單位高度重視颱風「蝴蝶」防禦工作，嚴格執行24小時領導帶班和值班值守制度，密切監視風情、雨情、水情、工情，及時發佈預警信息。

文也要求加密水利工程巡查防守，採取有效措施及時消除安全隱患，同時做好強降雨可能引發的中小河流洪水和山洪災害監測防禦工作，及時發現風險隱患，防範化解風險，受影響地區要及時啓動或提升水利應急響應，全力保障人民生命財產安全。

據此前預報，廣西東部和南部、廣東大部、湖南南部等地星期六（14日）將有大到暴雨，其中廣西東部和東南部沿海、廣東中西部和西南部沿海等地部分地區有大暴雨，局地特大暴雨。