Labubu爆紅翻轉形象？外交部：讓各國人民感知越來越「酷」的中國

《經濟學人》雜誌5月刊登了一篇題為「中國如何變酷了」（How China became cool）的文章，稱中國的國際形象不僅在過去3年穩步提升，而且越來越多的外國年輕人開始覺得「中國很酷」。文中提到美國知名Youtube網紅「甲亢哥」（IShowSpeed）「中國行」在各城市直播、還有《黑神話：悟空》在全球引發的廣泛關注。



台媒則指出，Labubu也帶起一股潮玩熱，「部分輿論認為，中國大陸的科技、遊戲、文化等產品讓中國變得很『酷』，連帶提升國際形象。」



BLACKPINK的Lisa也是Labubu死忠Fans。（IG：@lalalalisa_m）

對此，中國外交部發言人林劍6月12日表示，從說走就走的「中國遊」到琳琅滿目的「中國購」，從深度求索（DeepSeek）的人工智能到中國潮玩影視劇，「越來越多的外國朋友走進中國，了解中國，衝破了認知繭房，收穫情感共鳴，這充分說明對美好事物的追求和對美好生活的嚮往，不分國界，不分民族，是任何力量都阻擋不了。」

林劍續指，一個更加真實、立體、全面的中國，正被越來越多人看見，「這得益於堅定推進高水平對外開放，持續便利中外人員往來，也得益於堅持高質量發展，加快推進新質生產力和創新驅動發展，更得益於始終做變亂交織世界中的穩定力量，確定力量，堅持以中國式現代化賦能世界發展。」

林劍強調，「中國將以更大範圍的開放，更廣視野的創新，更深層次的合作與世界共享更多機遇和紅利，讓各國人民有更多機會感知越來越『酷』的中國。」

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《經濟學人》：中國變「酷」民間扮演重要角色

據了解，《經濟學人》在「中國如何變酷了」（How China became cool）的文章中，提到上個月來中國多地進行直播的美國頂流網紅「甲亢哥」，稱他在為期兩周的行程中，通過展現中國發達的科技、友善的人民和豐富的歷史，不僅給中國的國際形象帶來了提升，效果也比一些傳統的宣傳方式更為突出。

《經濟學人》指出，儘管這種軟實力的提升離不開中國政府持續的投入，但在中國變「酷」這件事上，中國民間和民營企業扮演了重要的角色。

文中指出，民營企業包括DeepSeek，也包括已經擁有大量國際用戶的網絡遊戲《原神》以及3A大作《黑神話：悟空》背後的米哈游和遊戲科學等中國遊戲公司；也有在新能源車和無人機上正成為全球頂尖的比亞迪和大疆，更有在國外爆火的TikTok以及新晉在國際上流行起來的小紅書等中國企業開發的社交平台——以及在這些科技加持下，已經火到了墨西哥、印尼等許多國家的中國網絡短劇。

《黑神話．悟空》遊戲圖片

美國億萬富翁馬斯克（Elon Musk）2024年9月6日在其個人賬號發文稱讚國產遊戲《黑神話：悟空》，他還貼出了一張AI生成的海報圖，將遊戲主角「天命人」的臉換成了自己的。（Elon Musk社交媒體X賬號截圖）

《經濟學人》後段表示，多份國際民調就顯示外國人對中國的好感自2022年以來出現了顯著增長。其中，在一份關注一個國家聲望和影響力的品牌民調榜單上，中國今年就取得了第二名的成績，僅次於美國。

而在2021年時，中國的排名還只是第八；另一份由一家外國NGO組織進行的民調顯示，外國人對中國的好感度自2022年以來在穩步提升，3年增加了18個％，相較而言，人們對美國的好感度則在同期出現了27％的下滑。

在文章的最後，《經濟學人》通過引用外國專家和曾經來中國訪學的外國留學生的觀點，再次點了題：這種中國民間美好一面的自然呈現，正在讓中國顯得很酷。