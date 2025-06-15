全球唯一初代LABUBU炒至天價　拆解泡泡瑪特「醜萌生物」爆紅之謎

來自中國的潮玩公司泡泡瑪特（POP MART），以「年輕人也買得起的藝術品」為宗旨，透過獨特的IP設計與盲盒經濟迅速崛起，不僅造成一波波的搶購潮，更風靡至全亞洲。其中旗下最知名的IP非Labubu莫屬，2024年先是透過頂流明星Lisa的強大帶貨能力成功出圈，2025年又進攻全球市場，直接拉動泡泡瑪特20倍的股價，初代巨型公仔的價格更在二手市場炒至破百萬元港幣。



初代Labubu 131厘米的巨型公仔。（微博圖片）

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然而造型偏向「非主流」的Labubu，卻讓不少網友質疑爆紅原因，在網上更出現了「如果人生能像Labubu 一樣那麼醜，還那麼多人喜歡就好了」的相關迷因，網友們紛紛調侃道，「原來不只我一個人覺得labubu好醜」、「我覺得跟風的很多，不過也可能是個人審美」、「真的get不到...」等犀利評價，讓《網路溫度計DailyView》帶大家探討Labubu的流量密碼吧！

龍家昇一手創造怪奇精靈天團 Labubu的成名之路

泡泡瑪特於2019年簽約香港藝術家「龍家昇」所創作的THE MONSTER精靈天團，Labubu為其中一個北歐森林精靈角色，該系列中的每個角色都擁有獨特的外貌和性格特點，本體有著一對直立的長尖耳，古靈精怪的大眼和標誌型的九顆牙齒，擁有活潑且勇敢的個性，卻也很喜歡捉弄別人。

2022年，泡泡瑪特率先推出Labubu首款搪膠毛絨公仔「Time to Chill一代」，但因市場認知度不足，銷量未達預期，年營收僅約莫一億港元。2023年，泡泡瑪特開發毛絨品類，Labubu開始聯名合作試水溫，但仍未引發廣泛關注。

Labubu創作者龍家昇（IG＠kasinglung）

稀有款溢價30倍！Labubu一步步征服全球市場

直到2024年，頂流女團BLACKPINK的成員Lisa在個人IG上，分享了兩張與Labubu的相關照片，以Lisa作為起點開始了驚人的連鎖反應，歐美巨星Rihanna、碧咸（David Beckham）也紛紛曬出自己收到的Labubu，有關Labubu開箱、改裝為內容的影片都能輕易突破百萬的播放量，在泰國造成供不應求的搶購潮，泰國旅遊局甚至授予Labubu「神奇泰國體驗官」的稱號。

2025年，Labubu的身價持續飛升，最新上市的3.0系列在美國、英國各地迅速售罄，在全球消費低迷的市場中，單款盲盒隱藏款溢價超過38倍，初代131厘米的巨型公仔更在二手拍賣中以人民幣108萬元成交，年增值超越300%。根據《紅星資本局》報導，泡泡瑪特在2024年的130.4億人民幣的營收中，Labubu便貢獻了30.4億人民幣，讓創始人登頂河南首富。

Labubu以Lisa作為起點開始了驚人的連鎖反應，Rihanna、碧咸也紛紛曬出自己收到的Labubu。（IG＠lalalalisa_m、POP MART）

Labubu成為潮玩界頂流的三大主因

Labubu造成的現象級熱潮在潮玩界可說是前所未有，究竟這款IP的崛起密碼到底是什麼？

一、打破傳統美學的「醜萌」形象 情感化設計擊中受眾

Labubu獨特的「非典型可愛」形象在眾多IP中脫穎而出，龍家昇以「缺陷美學」打破過去一昧迎合市場的傳統美學，9顆尖牙加上邪魅笑容形成強烈的視覺衝擊，中國的華南理工大學曾對Labubu進行非典型IP突圍的報導所提到，Labubu透過在角色性格上強化反叛基因，轉變為Z世代表達個性的文化載體，精準抓住了年輕人對於同質化的厭倦情緒，調皮又怪誕的個性引發人們的情感投射。

二、社交媒體的病毒式營銷 名人效應加持

泡泡瑪特國際戰略合作負責人Kevin Zhang在採訪承認，「Labubu毛絨玩具的爆紅，主要是因為Lisa自發性的一條動態」，也就是說Lisa隨意的分享貼文就是Labubu火遍全球的核心原因，接著再由Rihanna、Dua Lipa、王嘉爾等巨星接續在社群媒體上曬出Labubu，讓這隻小怪物晉升為歐美潮流圈的「社交貨幣」，熱度直接紅出天際。

泡泡瑪特也順勢在網路上進行病毒式行銷，Labubu誇張的表情和肢體語言極易被製成各種表情包，在各大平台上傳播，透過潮玩部落客推廣，將Labubu收藏、改妝（像是幫玩偶重繪臉部）或場景拍攝等多元化的影片，持續在製造熱度及話題。

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三、產品稀缺性與收藏經濟

《中國青年報》探究「盲盒經濟」，臨床心理科主治醫生姜思思解析心理機制，盲盒最核心的哲學便是把購買變成一次次充滿懸念的驚喜體驗，消費者抽中心願款的狂喜，以及沒抽中時想再賭一次的心理循環，成功提高了復購率，用不確定性建立消費者的黏住性。泡泡瑪特接著又利用飢餓行銷刺激玩家購買，只釋出0.69%的隱藏款機率，引發粉絲跟風購買、收集慾望。Labubu的隱藏款、初代款，在二手市場上溢價嚴重，就如同《中國文化產業評論》曾在最新的研究報告中指出，Labubu不再僅僅只是一個普通玩具，而是變成了一種身分象徵，通過擁有稀有物來增強同溫層的認同感，變成年輕人社交上的一款貨幣。泡泡瑪特也會不定期推出線下活動或展會，突擊推出限量款的Labubu，造成大批人潮排隊搶購，形成社會新聞話題。

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