「國酒」不再？茅台價格大跌　內地官場禁酒令發酵

台媒《風傳媒》6月13日發表「北京觀察」專題報道指出，被譽為中國「國酒」的茅台，近日價格明顯下跌，背後恐與北京高層推動的「反奢靡風」、「整治違規吃喝」有關。報道認為，茅台價格長年高居不下，除了酒質本身，更與其長期在中國官場、宴席及送禮文化中扮演的象徵角色密切相關。



茅台自毛澤東時代起即作為接待外賓的上品白酒，其「名貴」形象成為中國官場權力與地位的延伸。報道指出，中國白酒真正的價值，並非來自製程，而是來自品牌的「名號」與「社交用途」，更與官場的腐敗文化難以分割。

今年全國兩會結束後，中共推動八項規定再教育，並展開針對違規吃喝行為的大規模整治，影響迅速波及白酒市場。高價白酒需求驟降，市場價格出現全面鬆動，茅台亦未能倖免。

根據內地多個電商平台統計，目前53度飛天茅台（散瓶）批發價為每瓶1990元（人民幣，下同），原箱價格則為2080元。另一電商平台「拼多多」在「百億補貼」頻道中，一些店舖售賣的53度500毫升飛天茅台單瓶標價為1999元，購買兩瓶的組合價格則為3990元。

報道分析，「飛天茅台」長期以來被視為中國高端白酒價格的風向指標，其價格動向牽動整體白酒市場的走勢。此次禁酒令效應也波及資本市場，茅台股價自高點滑落，截至6月11日收報1480元／股，跌破1500元整數關口，總市值為1.86萬億元。

報道指出，這波由反腐與反奢整肅引發的價格滑落是否會進一步壓低茅台市場價值，仍需觀察市場情緒與政策力度。茅台能否守住2000元關口，或將成為觀察官方整肅行動延續性的重要指標。