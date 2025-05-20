黨政機關公務接待｢不上酒｣ 新規　茅台董事：發自內心贊同

綜合內媒報道，5月19日，貴州茅台舉行2024年度股東大會。茅台黨委書記、董事長張德芹特意強調，發自內心認可「黨政機關開展公務接待不得提供高檔菜餚、不得提供香煙、不上酒」的新規。



張德芹。（貴州茅台）

2025年5月19日，貴州遵義，貴州茅台酒股份有限公司2024年度股東大會在茅台會議中心召開。（視覺中國）

據《新華社》5月18日報道，中共中央、國務院印發了修訂後的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，條例中新增「工作餐不得提供高檔菜餚，不得提供香煙，不上酒」的表述。

2025年5月19日，貴州遵義，貴州茅台酒股份有限公司2024年度股東大會在茅台會議中心召開。（視覺中國）

貴州茅台酒股份有限公司2024年度股東大會在茅台會議中心召開。（貴州茅台）

《每日經濟新聞》報道，多位參加股東大會前夜晚餐的人士表示，往年桌上的飛天茅台酒和茅台系列酒都沒有了，變成茅台集團子公司開發的「悠蜜」藍莓複合果汁，旗艦店售價210人民幣/10瓶。

據《21世紀經濟報道》，貴州茅台黨委書記、董事長張德芹在股東大會時特意提及新規，表示發自內心認可，還稱應該讓中國白酒回歸初心，即「以之成禮、以之養老、以之成歡」。

張德芹表示其團隊理解消費場景改變令投資者擔憂，但請大家相信茅台的質量、文化、根基不會動搖；相信茅台的創新能力、自我調節能力不會倒退；相信茅台的服務意識、服務能力不會掉隊。