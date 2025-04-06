清明節「代祭掃」服務引熱議　最貴4999元包貴州茅台酒？

每逢清明節，一眾孝子賢孫都會上山掃墓，但在互聯網文化的催生下，網絡祭祀也悄然流行起來。今年清明前夕，內地某跑腿平台推出了「代祭掃」服務，價格由249元至4999元（人民幣，下同）不等，豐儉由人。



《藍鯨新聞》報道，內地UU跑腿平台推出「清明代祭掃服務」，服務不僅包含傳統的上香、燒紙，甚至還提供「私人定制」的祭品套餐，並附帶「宣讀祝詞」。而這份「5G 孝心」會以影片或圖片形式回傳給下單的孝子賢孫。

內地UU跑腿平台推出「清明代祭掃服務」。（微博＠UU跑腿App）

為了適應不同的客戶需求，該平台推出了3個版本的套餐，分別是「孝心滿滿 PRO 版」， 「孝心滿滿 MAX 版」和「孝心滿滿 ULTRA 版」，價格分別是2小時起/249 元、2小時起 /449元、8小時內/4999 元。

其中，定價為4999元的套餐除了有常見的冥幣、元寶、菊花等祭品外，還包含一瓶貴州茅台酒，以及一段3分鐘的微紀錄片。

掃墓的特殊性疊加套餐的價格，讓該平台的「代祭掃服務」在社交平台上遭受不少質疑，有人認為只是一種營銷策略。除了有人質疑套餐價格偏高外，也有不少人質疑套餐內貴州茅台的真實性。

對此，UU 跑腿平台客服稱，4999元的套餐服務比較特殊，訂單內相關物品的購買會由平台品牌部的專人跟進，然後陪同師傅採買。

截至4月5日晚上7時許，該服務已售出至少699件，若按最基礎的Pro版定價計算，該項目累計收入超過17萬元。

UU 跑腿平台的「清明代祭掃服務」。（微博＠UU跑腿App）

UU 跑腿平台的「清明代祭掃服務」。（微博＠UU跑腿App）

事實上，代祭掃在近兩年已成為一門相對穩定的生意。在多個社交媒體與二手交易平台上，也有不少「代祭掃」服務，常見服務通常包括清掃、獻花、擺放祭品等，價格約200元至500元，若疊加諸如定制祭文、現場直播祭掃過程等私人訂制服務，則會飆升至千元左右。

不少殯葬類公司也開始承接「代祭掃」業務。江蘇某殯葬公司的工作人員稱，由於清明期間殯葬服務整體還是服務現場祭掃群體，代祭掃服務量有限，因此需要提前一個月左右預訂。

不過，「代祭掃」作為一種新興服務，無論服務內容抑或流程都沒有行業標準，價格體系也比較混亂，市面上同類服務的價差高達一倍。

《羊城晚報》報道，有商家要求客戶預付1000元定金，卻無費用明細，還稱後續可能因「 超支、項目增加」而追加尾款；也有消費者收到幾段所謂「現場影片」，事後卻發現多段內容是拍攝於一個月前的通用素材。