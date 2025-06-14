國足世界盃出局　主帥伊雲高域被炒　網民：神仙來了國足也難救

中國國足5日在世界盃預賽以0比1輸給印尼隊，無緣美加墨世界盃。賽後檢討主教練伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯伊萬科維奇）的聲音再起。



6月13日下午，中國男足主帥伊雲高域來到中國足協所在地，與足協就合約問題進行了溝通。據了解，因國足未能躋身2026年世預賽亞洲區第四階段附加賽，中國足協已決定按合同單方終止與伊雲教練團隊（外籍）的合作。



伊雲高域在國足對決印尼對落敗後的新聞發布會上曾稱，晉級世界盃正賽是中國足球過去20多年來一直奮鬥的事情，「但我們沒有成功，我作為主教練肯定要承擔非常大的責任」。



國足作客負印尼0：1。（新華社）

內媒《觀察者網》報道，中國足協選擇不和伊雲續約其實並不讓人意外，畢竟他本次帶隊征戰世預賽的成績並不理想。

報道稱，在帶隊過程中，伊雲的戰術也多少有點水土不服。因此，「雖然在18強賽中國隊戰勝巴林隊的賽後發布會上，伊雲對接下來的東亞盃做了一番展望，但實際上他下課的結果已經不會改變。」

伊雲高域應否為國足出局負責？（新華社）

國足主帥伊雲高域。（新華社）

報道指出，13日下午，伊雲來到中國足協辦公地點，和足協相關領導就合約問題進行溝通。在伊雲未能完成帶隊指標的情況下，雙方的溝通結果也就顯而易見了。

據了解，國足將在7月份參加在韓國舉辦的東亞盃比賽，中國足協也會在最短的時間里緊急為國足挑選新帥。一旦新帥無法短時間內到位，也不排除國足暫由臨時教練團隊接手出戰東亞盃的可能。

不過內地網民多認為責任不在伊雲。網民留言表示，教練一直要為國足的成績背鍋，但責任並不在他，「坦白說神仙來了要難救」、「十幾年來換了多少教練，誰救得了國足？」、「我覺得他帶隊帶得挺好的啊？」、「這算什麼新聞，我在等足協宣布跟國內足球解約。」

網民點睇：

國足（男）主教練，專業背鍋俠。都是生意。

中國足球，神仙來了也無救。解散吧！

所以幾十年來什麼教練都拯救不了國足，真的是教練問題嗎？

足協解散才是唯一解決辦法。

輸了就推責，教練是很好的背鍋俠！里皮這樣的頂級教練都請過了，效果不還是一樣？真正的問題被隱瞞，在足球圈子里，從足協到俱樂部到球員都是目前這種壞體制的受益者，他們非常清楚問題在哪，但他們不改變，因為改變會影響他們的錢包！

