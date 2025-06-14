颱風「蝴蝶」在廣東雷州西部沿海再次登陸　全省累計轉移逾9萬人

今年第1號颱風「蝴蝶」的中心已於今日（14日）中午在廣東省雷州市西部沿海再次登陸，登陸時減弱為強熱帶風暴級。據廣東省應急管理廳消息，截至今日下午1時30分，廣東省累計轉移群眾91530人。



​​​「蝴蝶」昨晚11點前後在海南省東方市沿海登陸，登陸時減弱為強熱帶風暴級，中心附近最大風力11級（30米/秒）。今日中午12點30分前後，「蝴蝶」的中心在廣東省雷州市西部沿海再次登陸，登陸時減弱為強熱帶風暴級，中心附近最大風力11級（30米/秒），中心最低氣壓980百帕。

據廣東省應急管理廳消息，截至今日下午1時30分，廣東省累計轉移群眾91530人，其中陸上轉移66940人、海上轉移24590人；49680艘漁船（包括鄉鎮漁船）已全部在港避風，該省在海南作業的46艘漁船已按照當地防台指令全部進港避風。

江洪港停靠漁船。（極目新聞）

隨著颱風登陸，湛江多地開啟交通管制。上午10時起，湛江海灣大橋、東海島大橋、調順跨海大橋、南三大橋實施封閉管控，恢復通行時間視台風影響情況另行通知；湛江五條高速——湛徐高速，蘭海高速，玉湛高速，東雷高速，烏石港高速於中午12時全線封閉，恢復通行時間另行通知。

湛江至廣州的高鐵列車也基本停運。據廣鐵集團昨日通報：昨日16時至明日20時京廣普鐵列車部分停運；今日深湛線陽江至湛江西區段列車全部停運。

雷州市紀家鎮有樹木倒伏。（央廣網）

受「蝴蝶」、西南季風以及北方冷空氣的共同影響，今明兩日，華南、江南等地將出現強降雨。其中今日，廣東大部、廣西東部、海南島中北部、福建東南部、湖南南部等地有大到暴雨，廣東西部、廣西東部等地部分地區有大暴雨，局地特大暴雨（250～280毫米）；上述部分地區伴有短時強降水，局地有雷暴大風等強對流天氣。此外，今日，南海西部、北部灣、瓊州海峽、西沙群島、中沙群島、海南島沿海、廣東中西沿海、廣西沿海、雷州半島將有6～8級風，陣風9～10級，台風中心經過的海域或地區風力可達9～11級，陣風12～13級。

而北方多地有降雨及強對流。預計未來三天，華北、內蒙古中東部、東北地區等地將先後出現較明顯的降雨，部分地區有中到大雨，局地暴雨，並伴有短時雷雨大風或冰雹等強對流天氣。中央氣象台今晨繼續發布強對流天氣藍色預警：今日，西北地區東部、華北、黃淮、江漢、華南南部等地部分地區將有8級以上雷暴大風或冰雹天氣，其中，山西中南部、河北南部、河南南部和西部、湖北北部、廣東西南部等局地將有10級以上雷暴大風，最大風力可達11級以上。強對流的主要影響時段為今天白天至前半夜。