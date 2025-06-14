印度航空空難｜生還者座位更安全？資深中國機長：典型倖存者偏差

印度航空（Air India）一架載有242人、飛往英國倫敦的客機6月12日於印度西部艾哈邁達巴德（Ahmedabad）機場附近墜毀，全機241人死亡、僅1人生還。倖存者為英籍印度人Vishwash Kumar Ramesh，機上座位為靠近艙門的11A，因此引發網友對該座位「更安全」的猜測。不過專家表示，這說法是典型的「倖存者偏差」。



14日，內媒《極目新聞》記者採訪了資深機長陳建國，他駁斥了「11A座位更安全」的說法，稱這是典型的「倖存者偏差」。陳建國解釋，在發生災難性事故時，飛機上沒有哪個座位相對於其他的座位有明顯的危險性。Ramesh的倖存可能因事故中11A位置受到的衝擊力較小，遭受的物理損傷最小，或飛機剛好從該處斷裂，使他得以逃生。

生還者向記者展示登機牌↓

他強調，飛機發生事故的原因複雜多樣，尤其是發生災難性空難時，複雜多樣，接地姿態、速度及撞擊部位均不同，每一宗空難對飛機的損毀和人員的倖存都不一樣，所以飛機上不存在哪個座位比其他有明顯的更安全或者更危險。

談及如何提升乘機安全，陳建國表示，飛機的整體安全性是關鍵，選擇可靠的航空公司和機型至關重要。他並為乘客提出三點建議：一、上機後認真聆聽安全演示，熟記至少兩個應急出口位置；二、繫好安全帶並掌握防衝撞姿勢，以減少撞擊傷害；三、事故發生時不攜帶行李，迅速有序撤離。

據《印度時報》報道，被發現的Ramesh指自己「受到撞擊」，身上包括胸部、眼睛和腳上均有瘀傷，但意識清醒。Ramesh表示：「當我站起來時，周圍都是屍體。我很害怕。我站起來就跑。我周圍到處都是飛機的碎片。有人抓住我，把我抬上救護車，送往醫院。」他又向記者回憶事發經過：「起飛30秒後，飛機發出一聲巨響，然後就墜毀了。一切都發生得太快了。」