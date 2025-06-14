印度航空空難｜唯一倖存者憶述：眼看人們死去　經緊急出口逃生

印度航空日前一架載有242人的波音787-8「夢幻客機」（Dreamliner），在印度西部艾哈邁達巴德機場起飛後於附近墜毀，機上僅1人生還。這名倖存者周五（6月13日）接受印度公共廣播公司旗下DD News訪問時憶述飛機墜毀一刻，稱當時機艙內警鈴大作，爆炸瞬間以為自己將葬身此地，未料再次睜開眼睛時才發覺自己還活著，強調自己逃難時親眼看見有人喪生，還用腿撐開機艙中損壞的緊急出口爬出逃生。



40歲的英國籍印度人Vishwash Kumar Ramesh是今次空難中的唯一倖存者，他指自己在飛機起飛後五到十秒感到有異常，感覺飛機像是「卡在空中」，之後機艙內閃爍起綠光和白光，與此同時，飛機立即加速，但並未繼續爬升，而是突然撞擊一棟建築物後爆炸。

Ramesh在這趟航班中乘坐的座位原本應為11J，不過航班起飛前被換座到11A，而身旁就是緊急逃生出口，與他同行的弟弟Ajay換座後就座11J。他憶述飛機墜毀後，稱「飛機一側着地，我能看到飛機外有空間，所以當我的門壞了時，我試着從那裏逃生，然後我成功了」，而在逃生過程中，「我親眼看到有人死去——空服員，還有我看到我旁邊的兩個人……我從廢墟裡走了出來」。

2025年6月12日，印度航空（Air India）一架載有242人、飛往英國倫敦的客機於印度西部艾哈邁達巴德機場附近墜毀，約40歲的英籍印度人Vishwash Kumar Ramesh是機上唯一倖存者。左圖為網上流傳他的登機證。（X@AmanKayamHai_）右圖：他當時身處的飛機座位圖表。（X@VERITY_HQ）

飛機墜毀後撞上地面一間醫學院宿舍，至少5名學生遇難，約50人受傷，事故原因調查仍在進行中。