颱風蝴蝶｜再次登陸華南　兩部門部署防汛防台風工作

周六（14日），國家防總辦公室、應急管理部繼續組織氣象、水利、自然資源等部門進行聯合會商，研判今年第1號颱風「蝴蝶」及華南、江南等地強降雨發展趨勢，安排部署當前防汛防颱風工作。



颱風「蝴蝶」於6月13日夜間在海南省東方市沿海首次登陸，於14日12時30分前後在廣東雷州西部沿海再次登陸。受其影響，預計14日至15日，華南中東部、江南中東部和南部等地部分地區有暴雨到大暴雨，其中廣東西部、廣西東部局地特大暴雨。

會商強調，颱風「蝴蝶」風雨影響時間長、範圍廣，降雨強度大、致災風險高。各地和相關部門要高度警惕，要對轉移避險再核查、再落實，根據風險研判提前轉移受威脅群眾，妥善做好集中安置人員生活保障。

雷州市紀家鎮有樹木倒伏。（央廣網）

當局指，要對重點部位再排查、再整治，加大對沿海化工、危化品等企業，中小水庫、堤防險工險段等水利工程，高陡邊坡、臨水路段等交通設施，下凹立交、地下空間等易積水區域的隱患排查和夜間巡查，落實管控和應急排險措施。要對險情災情快速處置，組織消防救援、水利、排水、交通、電力、通信等各類搶險救援力量快速投入，及時開展災後恢覆工作，努力降低災害損失。

國家防總辦公室派出的海南、廣東、廣西３個工作組繼續在一線協助指導防汛防颱風工作。應急管理部協調自然災害工程救援南寧隊100人，中央企業駐海南、廣東、廣西工程搶險力量94支5548人，直升機19架，對接當地應急管理部門，做好搶險救援準備；在沿海城市前置11支航空應急行動隊伍、1套大型無人直升機、2套中型覆合翼無人機等，做好應急通信保障。國家消防救援局調度海南、廣東、廣西消防救援隊伍共前置3100名指戰員到防颱風一線。11日至13日，消防救援隊伍共出動448人次，消防車79輛次，參與颱風相關搶險救援69起。