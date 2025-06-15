中國成功實現核電站商用堆量產｢釔-90｣　可用於臨床醫學肝部腫瘤

中核集團消息指出，經秦山核電「和福一號」輻照過後的釔-90玻璃微球順利出堆並通過相關檢測，標誌著中國已成功掌握商用堆生產釔-90的技術，可實現批量化生產。



中國核電站商用堆成功量產「釔-90」

釔-90玻璃微球主要是以釔-89為原料，釔-89在核反應堆中吸收中子後，轉化為帶有放射性的釔-90。在臨床應用上，釔-90玻璃微球屬於一種釋放β射線的放射性同位素藥物，醫生可透過血管介入方式，將載有釔-90的微球輸送到肝臟動脈，對肝部腫瘤病灶進行精準治療，屬於微創技術。

據了解，出堆工作完成後，科研人員需對釔-90進行拆解、分析，並對其重要指標進行檢測，檢測合格後即可進入後續應用階段。

秦山核電的此項突破填補了中國商用堆輻照生產釔-90的技術空白。當中，秦山核電基地內的商用重水堆核電站被指在生產釔-90上具備獨特優勢。

中核集團秦山核電副總工程師李世生。

中核集團秦山核電副總工程師李世生表示，商用重水堆的中子通量相對較高，且這個堆的連續穩定運行是有保障的，整個堆芯的活化區也很大，所以用商用重水堆來生產釔-90，在規模化、經濟性以及在連續可靠穩定供應這些方面是有顯著的優勢。