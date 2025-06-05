中國自主研製AES100引擎獲生產許可　千千瓦級！安全性高經濟性好

周四（6月5日），中國自主研製的AES100航空引擎，在湖南獲頒生產許可證並簽訂銷售合同。



AES100航空引擎獲頒生產許可證。（央視新聞）

AES100引擎是中國自主研製的1000千瓦級先進民用渦軸引擎，具有安全性高、經濟性好、維護便捷、環境適應性廣等特點，可配裝5-6噸級雙發直升機，和3-4噸級單發直升機，也可用於傾轉旋翼機等飛行器，執行運輸、觀光、救援等任務。

獲頒生產許可證，意味着該型引擎工業化製造能力獲得適航批准。此外，中國航發還簽訂了AES100引擎銷售合同和租賃合同，將作為6噸級傾轉旋翼無人運輸平台「鑭影R6000」的核心動力單元，全面支持低空物流、應急救援等應用場景，計劃於2026年完成交付。

除了AES100引擎，未來一年內，中國將有多款自主研製的先進航空引擎實現首飛、取證。中國通用航空引擎正向全譜系快速發展。

AES100引擎。（央視新聞）

獲頒生產許可證，意味着該型引擎工業化製造能力獲得適航批准。（央視新聞）

專家表示。AES100的基礎上，科研人員研製了一款名叫AEP100的900千瓦級渦槳引擎，可配裝在3-10噸級無人機上，具有安全性高、經濟性好等優點，已完成首飛，綜合性能達到了國際現役同級別先進水平。

不僅中等功率民用引擎研製實現接連突破，一款200千瓦級渦軸引擎在輕型航空器領域也開辟了新天地，它就是中國自主研製的AES20引擎，可用於1噸級輕型直升機。

據AES100引擎總設計師李概奇介紹，AES20目前正在開展適航試驗方面的工作，預計2025年年底實現首飛，2026年完成適航取證。