海峽論壇｜王滬寧廈門晤馬英九：為排除兩岸交流干擾做出表率

台灣的前總統馬英九14日率團第4度訪問大陸，首站到廈門參加海峽論壇。全國政協主席王滬寧15日上午與馬英九會面，王滬寧讚揚馬英九積極促進兩岸青年交流，弘揚中華文化，「為排除兩岸交流干擾和障礙做出了表率」。



全國政協主席王滬寧15日上午與馬英九會面。(中天新聞)

全國政協主席王滬寧15日上午與馬英九會面。（聯合報）

台媒《聯合報》報道指，王滬寧表示，「馬英九先生素有民族情懷，認同兩岸都是中國人，堅持九二共識，反對台獨」，「在當前複雜嚴峻的形勢下，馬英九先生又同各位台灣同胞出席海峽論壇，充分反映馬英九先生和廣大台灣同胞希望密切兩岸交流合作，共謀中華民族復興的意願和擔當」。

王滬寧並指，馬英九3年來4次到大陸尋根參訪，積極促進兩岸青年交流，弘揚中華文化，「為排除兩岸交流干擾和障礙做出了表率」。

馬英九則提到，去年4月他在北京人民大會堂跟習近平總書記會面，「習總書記對於兩岸和平發展的努力，以及對兩岸青年未來的關切都讓我印象深刻，而且感動，也請王主席代我轉達對習總書記的問候」。

馬英九強調，「當前兩岸情勢確實存在不確定性與挑戰，但是越是這樣的時刻，越需要保持理性與冷靜的態度，越需要以交流促進了解。我始終保持堅定的信心，深信未來兩岸關係發展的關鍵在於民心向背」。

馬英九還強調，兩岸在1992年達成「各自以口頭聲明的方式表達一個中國原則」的共識，符合歷史與各自法律的規定，也兼顧了兩岸海峽兩岸人民的利益與福祉。「我衷心的期盼兩岸在九二共識反對台獨的基礎上，進一步深化合作，用交流取代對抗，用協商取代衝突，盡一切的力量避免戰禍，共同致力於振興中華，才能讓彼此有更安全更美好的未來」。