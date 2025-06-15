海峽論壇｜王滬寧致詞：台獨分裂勢力只會給台灣同胞帶來災禍

第17屆海峽論壇今日（15日）上午舉行開幕式，全國政協主席王滬寧致詞時除重申一中原則和「九二共識」外，還批評台獨分裂勢力及其活動只會給台灣同胞帶來災害。



全國政協主席王滬寧致詞。（中天新聞網）

台媒中天新聞網報道，在致詞開場，王滬寧稱謹代表中共總書記習近平對本屆論壇舉辦表達熱烈祝賀，熱忱歡迎與會嘉賓，更「向克服困難前來參加論壇的台灣鄉親致以誠摯的問候」。

王滬寧指出，面對複雜嚴峻的國際環境和台海形勢，本屆海峽論壇「再次迎來眾多島內親人朋友，充分表明兩岸同胞希望常來常往、走近走親的共同信念沒有變。兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實沒有變，兩岸同胞共享民族復興、偉大榮光的堅定信心沒有變。」

接著王滬寧提及今年是中國人民抗日戰爭與世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年，王滬寧強調「歷史必須銘記，勝利成果必須維護，兩岸同屬一個中國，我們有責任把中華民族共同家園守護好、建設好、發展好，『台獨』分裂勢力及其活動，損害國家主權和領土完整，破壞家園和平安寧，挑動同胞對抗對立，只會給台灣同胞帶來災禍」。

王滬寧指出，「要堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外部干涉，共同維護台灣的和平穩定，堅定不移推進祖國統一大業」，兩岸同胞血脈相連，大陸致力於深化兩岸融合發展，始終尊重、關愛、造福台灣同胞，率先與台灣合作，分享中國式現代化發展機遇。

王滬寧表示，當前世界百年變局加速推進，國際形勢變幻交織，大陸始終站在歷史正確的一面，堅定維護自身正當權益，維護國際公平正義，「以實際行動證明中華民族是壓不倒、壓不垮、靠得住，我們始終走好自己的路，堅定辦好自己的事，以中國式現代化全面推進強國建設，民族復興偉業」。