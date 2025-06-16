拍大腿連結宇宙能量？東北「通靈教母」神棍誆建靈魂廟騙局曝光

東北又出大神了，而且又是全國最大。這次是張馨月的「宇宙能量」靈修騙局。必須得承認，神棍也產業化革命，升級了。



這一宗迄今為止，國內組織規模最大、再生能力最強、斂財數額最多的「靈修」有害培訓大案。今年1月剛剛判決生效，但具體細節才披露出來。

想像一個場景：瀋陽街頭，大雪封門。一家名為「奢活藝術館」的店鋪裡，一群衣著光鮮的精英女性正拍著大腿高喊：「情況就是這麼個情況，那也得好呀！咋辦呢？咋好咋整！」

——這串魔性的東北方言，被張馨月集團包裝成「豐盛咒語」，宣稱「拍大腿是給細胞安裝觸發器」，唯有東北口音念誦才能連結宇宙能量。

魔性的東北方言，被張馨月集團包裝成「豐盛咒語」，宣稱「拍大腿是給細胞安裝觸發器」，唯有東北口音念誦才能連結宇宙能量。（公眾號＠智識漂流）

當南方學員質疑「為啥咒語是東北話？」導師的回答也很實誠：「馨月老師是瀋陽人，神的管道得接地氣！」

有點搞笑嗎？但只要被洗腦了，這就是很嚴肅的一件事兒。為啥是東北？

我們先瞭解一下教主。



張馨月，本名張達衠，1974年生，瀋陽人。早年開美容院「印象女人形象策劃館」，專攻高端客戶。

2007年她轉型「靈修教母」，自稱東北某重點大學碩士、高校教授，實際上是將台灣「心靈成長」、德國「靈修課」和成功學亂燉，炮製出了一套「宇宙能量理論」。

她的頭銜比東北酸菜缸還豐富：「外星文明代言人」「通靈管道」「遠端療愈大師」，甚至宣稱新冠疫情期間「已在療愈地球」。

她的理論包括啥呢？舉個例子，自2015年前後，導師們會在課程中著重講「生死回溯」課程的好處，鼓勵每個學員都要上一次「生死回溯」課。根據衛瀾的介紹，「生死回溯」課又名「海島課」，顧名思義它只能在有海島的國家上課，所以這門課在國外的普吉島、沙巴島，還有巴厘島、吳哥窟等地方開課。海島課收費較貴，單獨課程5萬美元。

張馨月提出「生死回溯」課主要基於她的一種主張——人有前世今生，靈魂永生不滅。當人在非正常死亡的時候會非常恐懼，這種情緒會影響我們的細胞進入我們的身體，進而影響我們的靈魂。所以，海島課是用打坐冥想的方式去找到你非正常死亡的前世，釋放這種細胞記憶然後療愈當下。

比如，你頸椎不好，可能有一世你是被砍頭死亡的導致今生的你頸椎不好，當你釋放了那個情緒看到了那個畫面，你今生頸椎病就好了，你的身體更加健康，你的靈魂更加乾淨，整個人更好更通透。

再比如，有一世你是音樂家或者跳舞非常好，當你找到了這一世你的特長基因連結回來的話，那你的今生就會擁有這個特長。

至於斂財手段，更顯黑土地智慧。像傳銷一樣，有五級金字塔架構，學員想升級？先交錢！從「館長」（3000萬）到「督導」（數百萬），明碼標價，童叟無欺。

東北式話術的優勢在此得到了體現，很適合PUA：「交錢就能下載高頻能量」「家族式成長保平安」，可以說專攻中年女性焦慮了。

其中有一個信徒叫顧瑤，被一句「讓萬家燈火有笑臉」感動，當場刷卡300萬建了「靈魂廟」。

張馨月的「商業版圖」堪比東北重工業：規模化、標準化，而且還跨境化了。



2013年撈足第一桶金後，她舉家遷往加拿大，骨幹導師集體溫哥華買房，國內業務交由代理人用「奢活藝術館」洗白——插花、品茶、讀書會，看似風雅，實則為境外直播課引流。

按照警方揭露的細節，2016年國內打擊「創造豐盛」（張馨月初代品牌）後，她將組織改頭換面為「心靈成長」「點石成金」，又華麗麗借殼重生了。

2024年5月，公安部收網時，該集團已發展上萬學員，斂財數十億，資金經馬來西亞、法國層層轉移，留下無數傾家蕩產的東北家庭。

更荒誕的是其「神跡生產線」。要怎麼操作呢？ 答案是：每日拜「高靈」！

張馨月，本名張達衠，2007年她轉型「靈修教母」，自稱東北某重點大學碩士、高校教授，實際上是將台灣「心靈成長」、德國「靈修課」和成功學亂燉，炮製出了一套「宇宙能量理論」。（公眾號＠智識漂流）

學員晨起遙拜張馨月，儘管無人見過其真容。 還有風水致富秘笈，據稱能改命換運，實際上當然是讓信徒出錢供養，結果背負了巨債。

我對張大神「療愈地球」更感興趣。疫情期間鼓吹連結她的能量可防感染，可她自己除了躲在加拿大別墅數錢，又做了什麼呢？我就不舉例了，但東北確實生產各種邪門的信仰，張大神靈修江湖也有東北基因怕不是偶然。貝葉斯概率就是東北高一點。

為何東北成靈修騙局溫床？ 以下並無地域歧視之意，因為我本人也是東北人。只是文化概率的解讀。

先看東北地域文化底色，這裡有薩滿傳統，和方言的「神秘化包裝」很協調。「咋好咋整」這類土味詞彙被賦予神力，也算是對本土話語權的套利吧。

東北經歷的經濟轉型陣痛也給各種信仰提供了溫床。下崗潮後，部分女性創業者急於尋找新財富密碼，張馨月瞄準她們「既信奮鬥，又慕玄學」的矛盾心態，狠狠割了一把韭菜。

東北江湖義氣在這裡也發揮了作用，不過變味了。早期學員靠「姐們帶姐們」拉人頭，親情友情成了傳銷鏈條。

受害者衛瀾是什麼遭遇呢，她18歲被母親帶入「奢館」，5年耗資百萬當上「館長」……這真是被親媽騙的，最終只換得一身債務和破碎的青春。

庭審時她喃喃道：「交錢時說能好，結果誰好了？全是家破人亡！」

2025年1月17日，新民法院一審宣判：蘇念瑤等8名張馨月犯罪集團骨幹，因兜售「宇宙能量」、「通靈改命」、「遠程療愈」等神棍套餐，獲刑7至9個月並處罰金！



但主犯張馨月仍在逃，其女Grace在法國運營「創造豐盛」總部，哥哥張達哲則繼續遙控境內殘餘網路。

多數骨幹本身也是受害人，而且精神控制比金錢誘騙更隱蔽。如今，雪化了，廟塌了，但最大的那尊神，還在國外活得風生水起。

黑土地長出的「大神」一直如凍瘡般反復。從薩滿跳神到「宇宙能量」，變的只是話術，不變的是人性的愚昧，以及對捷徑的貪婪。

23歲的衛瀾在法庭上顫抖，她拍大腿念咒的五年青春，給了她吃牢飯的果。

真神不收費，大師不跑路。但東北的大神，從來都是案發後跑得遠遠的，繼續被一群傻子供著。

本文轉自公眾號「智識漂流」。

