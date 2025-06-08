2台灣女大學生｢赴香港打工｣被騙至柬埔寨詐騙園區　受困87天獲救

台媒報道，台灣台中有兩名女大學生今年3月誤信Threads的招聘廣告「到香港打工」，抵達香港後卻被騙至柬埔寨詐騙集團工作，受困詐騙園區87天。後經台灣官方及民間人士協助，女大學生和同學7日終於順利返回台灣。



李姓女大生回家後抱著爺爺。（影片截圖）

19歲李姓女大學生出面說明遭詐騙過程。（聯合報）

報道指，兩名女大學生分別為19歲及18歲。19歲李姓女大學生今日（8日）出面說明遭詐騙過程。

李女指出，她早前在網絡看到招聘廣告，內文提到職缺為會寫程式的人，薪水待遇為3萬2000元（新台幣，下同）。她為了分擔家計，和友人前往應徵，3月13日抵達香港後，該「公司」卻說當地沒有職缺，需接受外派到柬埔寨金邊工作。

李女說，「一上白牌車就發現跟想像不一樣，驚覺被騙了！」輾轉到了詐騙園區後，手機被收走，每天負責製作招聘廣告文案，並上網張貼，工作時間長達10多個小時。某天她趁著園區工作人員交還手機時，假借要上廁所，在廁所內發訊息向台灣的阿姨求救。

女大生傳訊息找爺爺求救，並拍下園區內部環境。（翻攝台媒）

女大生曾傳訊息找爺爺求救，並拍下園區內部環境。（翻攝台媒）

李女被禁錮期間，李女的爺爺接獲孫女訊息，表示詐騙園區要求支付每人6萬8000元贖身，外祖父四處籌錢，先後匯款13萬6000元，卻疑似被「黑吃黑」，要求家屬繼續匯款。

台媒中天新聞網報道指，據了解該詐騙集團手法縝密，在台灣進行招聘找到人以後，再安排去香港面試，最後再騙去柬埔寨的詐騙園區。

爺爺曾先後向詐騙集團匯款13萬6000元新台幣，卻疑似被「黑吃黑」，遭要求繼續匯款。（翻攝台媒）