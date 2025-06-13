台灣新北一名男子阿賢（化名）為滿足個人性慾，竟謊稱舉辦高額獎金的「性愛挑戰賽」，以虛構比賽規則誘騙女子小美（化名）交出報名費，甚至要求對方反覆進行性行為，藉此詐取性交機會與金錢。



新北地方法院認定其手法惡劣，依詐欺得利罪判處有期徒刑1年10月，並沒收犯罪所得3000元（台幣，下同，約800港元），全案可上訴。

台男辦「性愛挑戰」稱有巨額獎金 騙女參加者性交10次 判決出爐（01製圖）

成功騙財騙色後再辦「30天性交60次終極挑戰」 女方再上當（點圖放大閱讀）：

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虛構性愛比賽 誆稱失敗要性交當懲罰

判決書指出，案發於2022年9月28日，當時阿賢經濟困頓，卻假冒「性愛挑戰賽」主辦人與評審關主兩個角色，在微信與交友軟體誘騙小美參賽。他以主辦人身份聲稱，繳交3000元報名費後，可挑戰在15分鐘內以口交讓關主射精，成功可得獎金45萬元（約12萬港元）；若失敗則必須與關主發生性行為作為「懲罰」。

小美誤信這項比賽規則，於當日下午赴阿賢位於新北的住處支付報名費後進行挑戰，失敗後即依所述進行性行為。

再謊稱30天性交60次有600萬獎金

事後阿賢變本加厲，又以主辦人身份稱，若願參加「30天內性交60次」的終極挑戰並成功達標，將可獲得600萬元（約159萬港元）獎金。小美再度誤信，自2022年10月初至同年10月23日，平均每週3次與阿賢發生性行為，甚至12月8日仍進行一次性交，前後共約10次，過程中皆未收取任何獎金。

法院重批行為惡劣 無悔意未和解

法院審理時認定，阿賢為智識正常成年人，僅為滿足個人慾望而策劃詐術，造成被害人在財產與身心方面均遭損害，犯罪動機與手段均屬惡劣。儘管阿賢坦承犯罪，但未與小美達成和解或進行賠償。法官最終依《刑法》詐欺得利罪判處有期徒刑1年10月，並沒收3000元犯罪所得，全案可上訴。

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