深圳品牌羅馬仕回收49萬個尿袋　涉港航回港航班上起火燒毀行李架

6月16日，深圳移動電源品牌羅馬仕（ROMOSS）緊急宣布回收3個型號的部分移動電源，約49萬台，指極少數產品在極端場景下可能產生燃燒風險，存在安全隱患。

據法國航空事故調查局公布的3月20日杭州飛香港HX115航班起火調查文件，該事故是由充電寶的熱失控引起的，該充電寶已被證實為羅馬仕品牌。



乘客及空姐不斷向行李架倒水滅火。（影片截圖）

6月16日，深圳羅馬仕宣布將自即日起，回收2023年6月5日-2024年7月31日期間製造的部分羅馬仕ROMOSS牌移動電源，涉及三個型號，共計49.1745萬台。

該公司表示，本次回收的移動電源產品，由於部分電芯原材料來料原因，極少數產品在使用過程中可能存在過熱現象，在極端場景下可能產生燃燒風險，存在安全隱患。根據公開信息，上述三款產品容量均為20000毫安時。

回收產品型號。（封面新聞）

涉事尿袋外觀。（微博）

涉事尿袋外觀。（微博）

據此前報道，北京高校學生稱曾收到學校通知，指學校接上級主管部門提醒，近期發現20000毫安的羅馬仕牌充電器在充電時，相較其他品牌型號充電器，更容易發生爆炸現象。如持有使用，建議立即捨棄，以防發生危險。

公司聲明。（羅馬仕）

6月14日，羅馬仕回應事件，指任何經權威機構鑑定存在缺陷的羅馬仕產品，公司將依法承擔全部責任，又稱公司與北京市教育委員會等相關部門取得溝通，暫未收到北京市教育委員會的風險通告。

同品牌尿袋曾在杭州飛香港航班上起火

內媒《現代快報》報道，法國航空事故調查局公布的3月20日杭州飛香港HX115航班起火調查文件中提及，該事故是由充電寶的熱失控引起的，該充電寶已被證實為羅馬仕品牌，額定容量為20000毫安時。

該充電寶已被證實為羅馬仕品牌。（現代快報）

事故調查報告。（現代快報）

出事客機航班編號為HX115，中午12時56分從杭州蕭山機場起飛。（影片截圖）

煙霧蔓延整個機艙。（影片截圖）

據此前報道，香港航空一架空中巴士A320客機因機艙起火，3月20日下午1時56分備降福州長樂機場。出事客機航班編號為HX115，中午12時56分從杭州蕭山機場起飛，原定下午2時56分降落香港。

乘客及空姐不斷向行李架倒水滅火。（影片截圖）

乘客及空姐不斷向行李架倒水滅火。（影片截圖）

當時有網傳消息稱，疑似是移動充電裝置（尿袋）起火。影片顯示，煙霧蔓延整個機艙，乘客及空姐不斷向機艙的行李架倒水滅火。

機艙內部被燒黑。（影片截圖）

羅馬仕官網顯示，該公司是2012年創立於中國深圳的國家高新技術企業，專注於充電領域,成功佈局了移動電源、戶外電源、數據充電線、電源適配器等9大產品線，品牌產品年出貨量達到5000萬件以上，服務用戶超過1億人。