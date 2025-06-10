福建南安疑燃氣管道破裂引爆燃　1棟3層民房倒塌　致2死5傷

綜合內媒報道，6月9日晚福建一地疑似燃氣管道破裂引發爆燃，造成2死5傷。死者分別為72歲、19歲的兩名女性。



有附近住戶表示，「好像發生了兩次爆炸聲，當時我正在店鋪內休息，聲音非常大。後來就燃起了火，房門都震歪了。爆炸發生後從店鋪里跑出來，當時雙腿都在發抖。」

倒塌民房附近另一位商家表示，現在商店無法正常營業，他的商鋪在爆炸後也有損失。「玻璃都被震碎了，現在滿街都是破碎的玻璃、門窗、磚石等物。」該商家說，爆炸房屋兩側的店鋪和房屋受損也比較嚴重，目前救援基本結束了，但是路還封著。

從現場影片來看，廢墟下還冒著火光。

爆燃發生後，現場燃氣熊熊大火。

此前有傳稱死者為一名高考女孩，返家陪伴奶奶後慘遇事故，不幸雙雙罹難。對此，南安市政府工作人員稱，倒塌民房為自建房，死者分別為72歲、19歲的兩名女性。南安市多個權威部門介紹，19歲死者為當地務工人員，非高考生也非學生。爆燃事故中有路人被波及受傷，事發後燃氣已全部關停。南安市應急管理局人員稱初步了解，疑似電力施工導致燃氣管道破裂引起事故，施工者非居民。

央視早前報道表示，6月9日22時30分，福建南安市水頭鎮下店村發生疑似燃氣管道破裂爆燃事件，造成一棟三層民房倒塌，被困2人已無生命體征，另有5名受傷人員送醫救治。

事件發生後，當地組織水頭鎮和應急、消防、公安、醫療等部門趕赴現場開展應急救援處置工作。目前，現場救援工作已結束，5名受傷人員生命體征平穩。事件原因調查和善後處理工作正開展。