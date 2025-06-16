湖南花炮廠爆炸鞭炮響聲不斷 居民稱有震感，玻璃被震碎
撰文：許祺安
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綜合內媒報道，6月16日上午，湖南一家鞭炮廠爆炸，影片可見蘑菇雲，有鞭炮聲傳來。負責人稱事故造成1人死亡，當地通報指目前9人受傷，2人失聯，人員傷亡情況正在進一步核實中。
網傳影片顯示，鞭炮廠爆炸有蘑菇雲騰起，據附近居民家中閉路電視影片顯示，住戶窗戶被震碎，可以聽到多聲巨響。內媒報道指，附近居民表示有震感，還有市民稱聽到5聲巨響。
據《大皖新聞》，山洲花炮廠負責人徐先生表示目前明火已經撲滅，「一個操作工不幸去世了，還有一人失蹤，還在尋找中」。
據《潮新聞》報道，臨澧縣應急管理局指，爆炸已經造成9人受傷，2人失聯，失聯人員正在搜救中。
臨澧縣應急管理局通報指，6月16日上午8:23左右，臨澧縣停弦渡鎮山洲村山洲花炮廠發生爆炸事故。目前人員傷亡情況正在進一步核實中，事故原因調查和善後處置工作正有序開展。
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