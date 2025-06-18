世界防治荒漠化與乾旱日｜中國十餘年完成沙化土地治理3.65億畝

《央視新聞》報道，今天（6月17日）是第31個世界防治荒漠化與乾旱日，據國家林業和草原局數據，2012年以來，中國持續加大荒漠化綜合防治力度，加快推進「三北」等重點生態工程建設，完成沙化土地治理任務3.65億畝，封禁保護面積2794萬畝。



中國十餘年間完成沙化土地治理3.65億畝。

巴彥淖爾市磴口縣的奈倫湖國家濕地公園。（新華社）

數據顯示，中國荒漠化和沙化土地面積實現了自2000年以來連續4個調查期「雙縮減」。風沙危害得到有效抑制，2019年八大沙漠、四大沙地的土壤風蝕總量較2000年下降約40%。中國率先實現了土地退化零增長目標，成為全球增綠貢獻最大的國家和荒漠化防治國際典範。

黃河「幾字彎」：6月4日，一隻蒼鷺在烏梁素海蘆葦叢中覓食。（新華社）

黃河「幾字彎」：在巴彥淖爾市磴口縣劉拐沙頭，黃河蜿蜒而過。（新華社）

據報道，中國荒漠化土地主要分布在「三北」地區。「三北」工程實施40多年來，重點治理區實現從「沙進人退」到「綠進沙退」「綠富同興」的歷史性轉變。黃河流域植被覆蓋「綠線」向西移動300公里。

2019年11月2日，內蒙古通遼，在科爾沁500公里風景大道上的草甘沙漠景區。（視覺中國）

2020年9月14日，內蒙古通遼，科爾沁沙地腹地，內蒙古通遼市科左後旗雙百萬畝努古斯台項目區內種植着樟子松、榆樹、糖槭等樹木。（視覺中國）

特別是「三北」工程攻堅戰啟動兩年來，完成各類建設任務超1億畝，三大標誌性戰役取得實質性進展，包括東部完成建設任務1422萬畝，科爾沁沙地重現草原風光；中部片區完成建設任務4776萬畝，黃河「幾字彎」展現「金沙藍海綠洲」的美麗畫卷；西部片區完成建設任務3970萬畝，環塔鎖邊綠色防護帶初步建成，塔克拉瑪干沙漠戴上了「綠圍脖」。

鄂爾多斯市杭錦旗庫布其沙漠中的一處綠洲。（新華社）

6月20日，在新疆和田地區和田縣拍攝的防護林帶，道路兩邊是沙漠飼草基地和設施農業基地（無人機照片/新華社）。