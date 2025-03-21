第三次中國冰川編目出爐　過去60年面積整體減少約26%

在周五（21日）首個「世界冰川日」召開的「第三屆全國冰凍圈科學大會」上，中國科學院西北生態環境資源研究院發布了中國第三次冰川編目數據集。根據最新數據顯示，2020年前後，中國的冰川面積約為4.6萬平方千米，總條數約為6.9萬條。過去60年，中國冰川面積整體減少約26%。



與第一次冰川編目相比，20世紀60年代至2020年期間，中國冰川面積整體減少約26%（每十年約4.8%），其中約7000條小冰川已經完全消失。與第二次冰川編目相比，2008年至2020年間，中國冰川面積整體減少約6%（每十年約5.2%），顯示出中國冰川在最近十多年已進入快速退縮階段。

作為中國最早從事冰川研究的科研單位，西北研究院早在2002年和2014年分別發布了第一次和第二次中國冰川編目，並公佈了20世紀後半葉至本世紀初期中國冰川變化的研究成果。根據這些成果，20世紀60年代至2008年期間，中國冰川面積整體萎縮了約18%。2023年，西北研究院組織專業團隊，於2020年為現狀年展開第三次中國冰川編目工作，並在2025年世界冰川日前夕完成了編目。

1964年的野博康加勒冰川大冰湖。（人民畫報）

國際冰川編目工作始於1978年，主要調查全球山地冰川的分布與儲量等信息。在施雅風院士的帶領下，原中國科學院蘭州冰川凍土研究所於1978年啟動首次中國冰川編目，經過24年的努力，於2002年完成。首次編目的數據顯示，1960至1980年期間，中國共有冰川約4.6萬條，總面積約5.9萬平方千米。

隨著全球氣候快速變暖，20世紀後半葉，中國冰川範圍不斷縮小。為解決第一次編目無法反映2000年後冰川狀態的問題，原中國科學院寒區旱區環境與工程研究所於2007年開始第二次冰川編目，並於2014年完成。第二次編目結果顯示，2008年前後中國的冰川約有4.8萬條，總面積約5.2萬平方千米。

第三次中國冰川編目採用了更高分辨率和質量的光學衛星遙感數據，結合第二次編目的經驗和最新技術，構建了更加高效的冰川編目方法，使編目工作得以迅速完成。此次編目還包括了面積小於1萬平方米、處於消亡狀態的殘餘冰體，總數量達到約3萬條，更清晰地反映了中國冰川的分布和狀態。

而第三次中國冰川編目的順利完成，使中國成為全球唯一完成三次冰川編目的冰川分布大國，為全球冰川研究提供了重要數據支持。